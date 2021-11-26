Грузовик с отходами. Стали известны подробности ДТП на харьковской Окружной (видео)

Водитель грузовика, совершившего ДТП, пройдет тест на состояние наркотического и алкогольного опьянения.

Стали известны новые подробности смертельного ДТП с участием пяти транспортных средств, в котором погибли три человека и пятеро получили травмы. Как сообщает Depo.Харьков, спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко прокомментировал происшествие 25 ноября на Окружной дороге в Харьковской области.

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По его словам, следователи посмотрели записи камеры наблюдения и пообщались со свидетелями. Предварительно выяснилось, что водитель фуры MAN проехал перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем Chevrolet. Часть прицепа грузовика врезалась в другую фуру, а MAN опрокинулся на левую сторону и упал на авто такси, в котором находились водитель и двое пассажиров.

MAN перевозил отходы подсолнечника, которые в результате столкновения грузовика высыпались на проезжую часть. В это же время автомобиль Suzuki, который двигался навстречу, врезался в кучу отходов на трассе.

49-летний водитель такси и бабушка с трехлетней внучкой погибли на месте, а еще пятеро человек были госпитализированы. Медики оценивают их состояние как стабильное.

Чубенко также рассказал, что водитель фуры с телесными травмами был задержан правоохранителями — он пройдет тест на состояние наркотического и алкогольного опьянения.

"Завтра водитель МАН будет уведомлен о подозрении, после чего прокуроры будут направлять ходатайство об избрании меры пресечения в суд. Прокуратура будет просить водителя содержания под стражей", — заявил Чубенко.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.3 ст286 (Нарушение ПДД, повлекшее гибель нескольких человек). Если вина водителя будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что 25 ноября вечером в 18:25 на харьковской Окружной дороге произошло смертельное ДТП с участием пяти транспортных средств.