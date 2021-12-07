Под Черниговом грузовик врезался в маршрутку, 11 погибших (фото)

Спасатели деблокируют тела жертв из микроавтобуса. Ранее в полиции предупреждали о гололеде и плохой видимости на дорогах.

Во вторник, 7 декабря, неподалеку от села Брусилов Черниговской области грузовик столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes Sprinter. По предварительным данным, в результате аварии погибли 11 человек. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на своем сайте.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Трагедия произошла около 07:55 на автодороге Н-27 "Чернигов-Гремяч". По данным спасателей, микроавтобус, попавший в аварию, следовал по маршруту "Чернигов-Сосница".

ГСЧС предварительно установила, что в ДТП погибли 11 человек, еще 8 получили травмы.

Ранее полиция Черниговской области предупреждала водителей, что на территории региона 7 и 8 декабря ожидается ухудшение погоды — гололед, замерзание дождя и мокрого снега на поверхности земли, а также ухудшение видимости на расстояние до 500 метров.

Причину смертельной аварии установит следствие. На данный момент на месте происшествия работают 10 спасателей и 3 единицы техники. Специалисты ГСЧС деблокируют тела погибших.

Напомним, недавно в Харькове произошло другое смертельное ДТП. Водитель фуры MAN проехал на красный свет и врезался в авто Chevrolet. В результате погибли три человека.

Ранее Фокус писал о том, как в Кривом Роге водитель трамвая врезался в задний бампер маршрутного такси, а от удара транспорт отлетел на пешеходной переход и наехал на ребенка.