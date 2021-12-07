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Под Черниговом грузовик врезался в маршрутку, 11 погибших (фото)

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Фото: Telegram | Под Черниговом произошло смертельное ДТП

Спасатели деблокируют тела жертв из микроавтобуса. Ранее в полиции предупреждали о гололеде и плохой видимости на дорогах.

Во вторник, 7 декабря, неподалеку от села Брусилов Черниговской области грузовик столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes Sprinter. По предварительным данным, в результате аварии погибли 11 человек. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на своем сайте.

Трагедия произошла около 07:55 на автодороге Н-27 "Чернигов-Гремяч". По данным спасателей, микроавтобус, попавший в аварию, следовал по маршруту "Чернигов-Сосница".

ГСЧС предварительно установила, что в ДТП погибли 11 человек, еще 8 получили травмы.

ДТП, Чернигов, авария, погибшие
ДТП, Чернигов, авария, погибшие
ДТП, Чернигов, авария, погибшие
ДТП, Чернигов, авария, погибшие
ДТП, Чернигов, авария, погибшие
ДТП, Чернигов, авария, погибшие
ДТП, Чернигов, авария, погибшие
ДТП, Чернигов, авария, погибшие

Ранее полиция Черниговской области предупреждала водителей, что на территории региона 7 и 8 декабря ожидается ухудшение погоды — гололед, замерзание дождя и мокрого снега на поверхности земли, а также ухудшение видимости на расстояние до 500 метров.

Причину смертельной аварии установит следствие. На данный момент на месте происшествия работают 10 спасателей и 3 единицы техники. Специалисты ГСЧС деблокируют тела погибших.

Напомним, недавно в Харькове произошло другое смертельное ДТП. Водитель фуры MAN проехал на красный свет и врезался в авто Chevrolet. В результате погибли три человека.

Ранее Фокус писал о том, как в Кривом Роге водитель трамвая врезался в задний бампер маршрутного такси, а от удара транспорт отлетел на пешеходной переход и наехал на ребенка.