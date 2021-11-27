Двойное ДТП в Кривом Роге. Маршрутка сбила детей, переходивших дорогу по "зебре" (видео)

Два мальчика переходили дорогу на пешеходном переходе и катили велосипеды. Трамвай протаранил маршрутку, которая отлетела на переход, сбив пешеходов. Один из детей в состоянии средней тяжести. Велосипед, который попал под бампер, маршрутка протащила примерно 20 метров.

В Кривом Роге на улице Свято-Николаевской водитель трамвая врезался в задний бампер маршрутного такси. От удара маршрутка отлетела на пешеходный переход и наехала на ребенка, пишет местное издание "Вiдкритий".

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Врачи говорят, что мальчик находится в состоянии средней тяжести.

[ + – ] В Кривом Роге маршрутка сбила детей на пешеходном переходе

Машина скорой помощи отвезла 15-летнего подростка в 8-ю городскую больницу.

Маршрутчик хотел объехать "Жигули" и остановился на трамвайных путях перед пешеходным переходом. Водитель трамвая не смог остановиться и ударил маршрутку №300 в задний бампер.

[ + – ] ДТП с трамваем и маршруткой в Кривом Роге

Детали ДТП выясняет полиция.

Напомним, что накануне в Харькове произошло смертельное ДТП. Водитель фуры MAN проехал на красный свет и въехал в автомобиль Chevrolet, в результате погибли три человека и пятеро получили травмы.

В этом же городе произошло резонансное ДТП вечером 26 октября. Водитель авто Infiniti, 16-летний Николай Харьковский проехал на большой скорости на красный сигнал светофора и врезался в Chevrolet Aveo. Тогда погиб 58-летний водитель Chevrolet.