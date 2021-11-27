Подвійне ДТП у Кривому Розі. Маршрутка збила дітей, які переходили дорогу "зеброю" (відео)
Два хлопчики переходили дорогу пішохідним переходом і котили велосипеди. Трамвай протаранив маршрутку, яка відлетіла на перехід, збивши пішоходів. Один із дітей у стані середньої тяжкості. Велосипед, що потрапив під бампер, маршрутка протягла приблизно 20 метрів.
У Кривому Розі на вулиці Свято-Миколаївській водій трамвая врізався у задній бампер маршрутного таксі. Від удару маршрутка відлетіла на пішохідний перехід та наїхала на дитину, пише місцеве видання "Відкритий".
Лікарі кажуть, що хлопчик перебуває у стані середньої тяжкості.
Машина швидкої допомоги відвезла 15-річного підлітка до 8 міської лікарні.
Маршрутник хотів об'їхати "Жигулі" та зупинився на трамвайних коліях перед пішохідним переходом. Водій трамвая не зміг зупинитися та вдарив маршрутку №300 у задній бампер.
Деталі ДТП з’ясовує поліція.
Нагадаємо, що напередодні у Харкові сталася смертельна ДТП. Водій фури MAN проїхав на червоне світло і в'їхав в автомобіль Chevrolet, в результаті загинуло троє людей і п'ятеро отримали травми.
У цьому ж місті сталося резонансне ДТП увечері 26 жовтня. Водій авто Infiniti, 16-річний Микола Харківський, проїхав на великій швидкості на червоний сигнал світлофора і врізався в Chevrolet Aveo. Тоді загинув 58-річний водій Шевроле.