Подвійне ДТП у Кривому Розі. Маршрутка збила дітей, які переходили дорогу "зеброю" (відео)

Два хлопчики переходили дорогу пішохідним переходом і котили велосипеди. Трамвай протаранив маршрутку, яка відлетіла на перехід, збивши пішоходів. Один із дітей у стані середньої тяжкості. Велосипед, що потрапив під бампер, маршрутка протягла приблизно 20 метрів.

У Кривому Розі на вулиці Свято-Миколаївській водій трамвая врізався у задній бампер маршрутного таксі. Від удару маршрутка відлетіла на пішохідний перехід та наїхала на дитину, пише місцеве видання "Відкритий".

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Лікарі кажуть, що хлопчик перебуває у стані середньої тяжкості.

[ + – ] У Кривому Розі маршрутка збила дітей на пішохідному переході

Машина швидкої допомоги відвезла 15-річного підлітка до 8 міської лікарні.

Маршрутник хотів об'їхати "Жигулі" та зупинився на трамвайних коліях перед пішохідним переходом. Водій трамвая не зміг зупинитися та вдарив маршрутку №300 у задній бампер.

[ + – ] ДТП з трамваєм та маршруткою у Кривому Розі

Деталі ДТП з’ясовує поліція.

Нагадаємо, що напередодні у Харкові сталася смертельна ДТП. Водій фури MAN проїхав на червоне світло і в'їхав в автомобіль Chevrolet, в результаті загинуло троє людей і п'ятеро отримали травми.

У цьому ж місті сталося резонансне ДТП увечері 26 жовтня. Водій авто Infiniti, 16-річний Микола Харківський, проїхав на великій швидкості на червоний сигнал світлофора і врізався в Chevrolet Aveo. Тоді загинув 58-річний водій Шевроле.