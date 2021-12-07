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ДТП под Черниговом. Появилось видео первых минут после смертельной аварии

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Фото: Нацполиция | В сеть попало видео первых минут после смертельного ДТП под Черниговом

Последствия трагедии, унесшей жизни 13 человек, ликвидируют более 100 специалистов. Рядом с местом аварии образовалась большая пробка.

Спасатели ликвидируют последствия ДТП под Черниговом, в результате которой погибли 13 человек. Движение по участку трассы "Чернигов-Гремяч", где произошла трагедия, перекрыто в обе стороны. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила пресс-служба Нацполиции в Черниговской области.

На месте аварии работают следовательно-оперативные группы, группы реагирования патрульной полиции, медики, а также криминалистическая лаборатория. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, следователь открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушения правил безопасности дорожного движения, которые повлекли гибель нескольких человек).

ДТП, Чернигов, авария, Черниговская область
ДТП, Чернигов, авария, Черниговская область
ДТП, Чернигов, авария, Черниговская область
ДТП, Чернигов, авария, Черниговская область
ДТП, Чернигов, авария, Черниговская область
ДТП, Чернигов, авария, Черниговская область
ДТП, Чернигов, авария, Черниговская область
ДТП, Чернигов, авария, Черниговская область

Тем временем на Facebook-странице dtp.kiev.ua было опубликовано видео с места происшествия. По словам автора публикации, кадры были записаны в первые минуты после ДТП.

Видео первых минут после аварии

Правоохранители в свою очередь поделились видео с места следственных действий. На кадрах можно, в частности, увидеть пробку, которая образовалась в связи с перекрытием дороги.

Видео с места происшествия

Сотрудники полиции организовали объезд места ДТП по участку дороги Городня-Сновск-Березное и обратно. Движение транспорта будет возобновлено после завершения комплекса следственно-оперативных мер.

Для ликвидации последствий происшествия привлечены 113 человек и 45 единиц техники. Из них от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям — 30 человек и 13 единиц техники, сообщили в ГСЧС.

Напомним, авария произошла 7 декабря около 07:55. По данным спасателей, микроавтобус, столкнувшийся с грузовиком, следовал по маршруту "Чернигов-Сосница". По последней информации правоохранителей, в ДТП погибли 13 человек, еще семеро травмированы.