ДТП под Черниговом. Появилось видео первых минут после смертельной аварии

Последствия трагедии, унесшей жизни 13 человек, ликвидируют более 100 специалистов. Рядом с местом аварии образовалась большая пробка.

Спасатели ликвидируют последствия ДТП под Черниговом, в результате которой погибли 13 человек. Движение по участку трассы "Чернигов-Гремяч", где произошла трагедия, перекрыто в обе стороны. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила пресс-служба Нацполиции в Черниговской области.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

На месте аварии работают следовательно-оперативные группы, группы реагирования патрульной полиции, медики, а также криминалистическая лаборатория. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, следователь открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушения правил безопасности дорожного движения, которые повлекли гибель нескольких человек).

Тем временем на Facebook-странице dtp.kiev.ua было опубликовано видео с места происшествия. По словам автора публикации, кадры были записаны в первые минуты после ДТП.

[ + – ] Видео первых минут после аварии

Правоохранители в свою очередь поделились видео с места следственных действий. На кадрах можно, в частности, увидеть пробку, которая образовалась в связи с перекрытием дороги.

[ + – ] Видео с места происшествия

Сотрудники полиции организовали объезд места ДТП по участку дороги Городня-Сновск-Березное и обратно. Движение транспорта будет возобновлено после завершения комплекса следственно-оперативных мер.

Для ликвидации последствий происшествия привлечены 113 человек и 45 единиц техники. Из них от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям — 30 человек и 13 единиц техники, сообщили в ГСЧС.

Напомним, авария произошла 7 декабря около 07:55. По данным спасателей, микроавтобус, столкнувшийся с грузовиком, следовал по маршруту "Чернигов-Сосница". По последней информации правоохранителей, в ДТП погибли 13 человек, еще семеро травмированы.