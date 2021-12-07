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Число погибших в ДТП под Черниговом увеличилось до 13 (фото)

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Спасатели госпитализируют потерпевших

Местные власти создали штаб поддержки пострадавшим в результате ДТП.

Стали известны некоторые обстоятельства ДТП, которое произошло недалеко села Брусилов Черниговской области. Как сообщает ГСЧС Черниговской области, в результате столкновения грузового авто с микроавтобусом Mercedes Sprinter 13 человек погибло, и 7 получили травмы различной степени тяжести.

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Также указано, что для ликвидации последствий ДТП было задействовано 45 единиц техники и 113 человек, из них 30 человек личного состава и 13 единиц техники от ГСЧС.

При Черниговской ОГА был создан штаб, который оказывает родственникам потерпевших поддержку в городской больнице №2 и возле морга на Пирогова. Родственники пострадавших из других населенных пунктов будут размещены в отеле "Придеснянскийʼ.

Напомним, что смертельное ДТП произошло около 07:55 на автодороге Н-27 "Чернигов-Гремяч". По данным спасателей, микроавтобус, попавший в аварию, следовал по маршруту "Чернигов-Сосница".