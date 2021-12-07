Кількість загиблих у ДТП під Черніговом збільшилася до 13 (фото)

Місцева влада створила штаб підтримки постраждалим внаслідок ДТП.

Стали відомі деякі обставини ДТП, що сталася неподалік села Брусилів Чернігівської області. Як повідомляє ДСНС Чернігівської області, внаслідок зіткнення вантажного авто з мікроавтобусом Mercedes Sprinter 13 людей загинуло, і 7 отримали травми різного ступеня тяжкості.

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Також зазначено, що для ліквідації наслідків ДТП було задіяно 45 одиниць техніки та 113 осіб, із них 30 осіб особового складу та 13 одиниць техніки від ДСНС.

При Чернігівській ОДА було створено штаб, який надає родичам потерпілих підтримку у міській лікарні №2 та біля моргу на Пирогова. Родичі постраждалих з інших населених пунктів будуть розміщені в готелі "Придеснянський".

Нагадаємо, що смертельна ДТП сталася близько 07:55 на автодорозі Н-27 "Чернігів-Грем'яч". За даними рятувальників, мікроавтобус, що потрапив в аварію, рухався маршрутом "Чернігів-Сосниця".