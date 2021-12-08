Чудом спаслись: иностранец на белом Volkswagen протаранил киоск в Межигорье (фото, видео)

За рулем авто находился гражданин Саудовской Аравии, который, вероятно, не справился с управлением.

В поселке Новые Петровцы Вышгородского района Киевсой области 7 декабря произошло ДТП, во время которого автомобиль Volkswagen Passat протаранил киоск по продаже билетов в "Межигорье". Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, за рулем авто находился гражданин 32-летний Саудовской Аравии.

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На камерах видеонаблюдения видно, как водитель, вероятно не справившись с управлением, снес ограждение из клумб и на большой скорости врезался в киоск. При этом он чуть не сбил людей, стоявших возле киоска – они чудом спаслись, вовремя успев отскочить в последний момент. От удара здание киоска съехало приблизительно на полтора метра.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства ДТП. Находился ли водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения пока неизвестно.

Напомним, что в Черниговско области произошло смертельтное ДТП — в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибло 13 человек. НА Facebook-странице dtp.kiev.ua было опубликовано видео с места происшествия. По словам автора публикации, кадры были записаны в первые минуты после ДТП.