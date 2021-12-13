ДТП в Луцке: стали известны подробности аварии с участием 16-летнего водителя (видео)

За рулем автомобиля находился студент первого курса профучилища Луцка, который решил "покататься" на машине своего отчима.

В сети появилась информация с подробностями происшествия в Луцке, во время которого 16-летний водитель автомобиля Renault Megane сбил пятерых людей на пешеходном переходе. Как сообщает "Страна.ua" за рулем находился местный студент первого курса Высшего профессионального училища Луцка Дмитрий Рудюк.

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Как выяснилось, автомобиль подросток взял у отчима и пригласил своих товарищей "покататься" вместе. После того, как полиция попыталась остановить водителя, который нарушил ПДД, Рудюк решил устроить "гонки" с полицейскими и записать это на видео, чтобы выложить его в соцсети.

На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости сбил пешеходов, врезультате чего сильно пострадала 39-летняя женщина и ее малолетний сын — она была доставлена в больницу с множдетсвенными травмами, где за ее жизнь борятся медики.

Не справившись с управлением авто врезалось в дерево, после чего подростки хотели скрыться от преследования, но их задержали через несколько кварталов от места аварии.

Ранее Фокус сообщал, что на данный момент, несовершеннолетний водитель находится в СИЗО, а по факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение ПДД, повлекшее тяжкие телесные повреждения), которое подразумевает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.