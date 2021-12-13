Резонансная авария в Луцке: подростка поместили в СИЗО

16-летнего подростка могут лишить свободы на срок от трех до восьми лет.

Полиция поместила в изолятор временного содержания подростка, который сбил на пешеходе в Луцке шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба полиции Волынской области.

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"16-летний водитель помещен в ИВС. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет", — говорится в сообщении.

Водитель и его пассажиры оказались студентами 1 курса высшего профессионального училища. Их семьи не состоят на учете службы по делам детей. Правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах несовершеннолетний парень сел за руль.

Как выяснилось, в аварии пострадали шесть человек. В реанимации находится женщина и ее 5-летний сын, еще четыре человека получили ушибы и переломы, после оказания медицинской помощи не госпитализировались.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, в Луцке автомобиль с подростком за рулем на большой скорости сбил на пешеходном переходе людей, которые переходили дорогу, после чего врезался в дерево.