Резонансна аварія в Луцьку: підлітка помістили в СІЗО

16-річного підлітка можуть позбавити волі терміном від трьох до восьми років.

Поліція помістила до ізолятора тимчасового тримання підлітка, який збив на пішоході в Луцьку шістьох людей. Про це повідомляє пресслужба поліції Волинської області.

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"16-річний водій поміщений в ІТТ. Вирішується питання про оголошення йому підозри. За порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років", — йдеться в повідомленні.

Водій та його пасажири виявилися студентами 1 курсу вищого професійного училища. Їхні сім'ї не перебувають на обліку служби у справах дітей. Правоохоронці з'ясовують, за яких обставин неповнолітній хлопець сів за кермо.

Як з'ясувалося, в аварії постраждали шестеро людей. У реанімації перебуває жінка та її 5-річний син, ще чотири особи отримали забиті місця та переломи, після надання медичної допомоги їх не госпіталізували.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Луцьку автомобіль із підлітком за кермом на великій швидкості збив на пішохідному переході людей, які переходили дорогу, після чого врізався в дерево.