ДТП у Луцьку: стали відомі подробиці аварії за участю 16-річного водія (відео)

За кермом автомобіля був студент першого курсу профучилища Луцька, який вирішив "покататися" на машині свого вітчима.

У мережі з'явилася інформація з подробицями події у Луцьку, під час якої 16-річний водій автомобіля Renault Megane збив п'ятьох людей на пішохідному переході. Як повідомляє "Страна.ua", за кермом перебував місцевий студент першого курсу Вищого професійного училища Луцька Дмитро Рудюк.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Як з'ясувалося, автомобіль підліток узяв у вітчима та запросив своїх товаришів "покататися" разом. Після того, як поліція спробувала зупинити водія, який порушив правила дорожнього руху, Рудюк вирішив влаштувати "перегони" з поліцейськими та записати це на відео, щоб викласти його в соцмережі.

На кадрах видно, як автомобіль на великій швидкості збив пішоходів, внаслідок чого сильно постраждала 39-річна жінка та її малолітній син — вона була доставлена в лікарню з багатьма травмами, де за її життя борються медики.

Не впоравшись із керуванням, підлітки врізалися в дерево, після чого вони хотіли втекти від переслідування, але їх затримали за кілька кварталів від місця аварії.

Раніше Фокус повідомляв, що наразі неповнолітній водій перебуває в СІЗО, а за фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження), яке передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років.