Рисунок за $30 с распродажи домашних вещей оказался шедевром эпохи Возрождения стоимостью $50 млн

На то, чтобы установить подлинность рисунка, эксперты потратили три года. До недавнего времени он экспонировался в Лондоне, но вскоре будет продан.

Рисунок размерами 16,5х16,5 см, сделанный черными чернилами на тонкой льняной бумаге, изображающий Богоматерь с младенцем и цветком на траве с инициалами АД, купленный американцем в Массачусетсе за $30 во время распродажи домашних вещей в 2016 году, может уйти с молотка за $50 млн. Эксперты доказали, что это – работа легендарного художника эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера, датируемая 1503 годом, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, увидев рисунок среди другого домашнего хлама, 60-летний посетитель распродажи был поражен красотой рисунка без рамы. Правда, и он, и продавец считали, что это репродукция ХХ века. Он отдал за рисунок $30, прикупив к нему французскую позолоченную раму, поскольку думал, что это – один комплект.

"Несмотря на то, что я не эксперт в области искусства, я подозревал, что это не просто картинка, но знал, что шансы ничтожны. Но я подумал, что это прекрасно оформленное старинное произведение искусства, и поэтому его покупка оправдана", – рассказал он журналистам. Отметим, что имя владельца нигде не разглашается.

Позже мужчина решил продать рисунок по адекватной цене, однако найти человека, который бы действительно хорошо разбирался в искусстве и оценил произведение, долго не удавалось. Тогда он обратился за помощью к своему знакомому владельцу магазина антикварных книг Брейнерду Филлипсону и не прогадал.

[ + – ] "Мадонна с младенцем и цветком на ковре из травы" Фото: Agnewsgallery

Однажды в магазин зашел Клиффорд Шорер, арт-дилер галереи Agnews, специализирующийся на неправильно атрибутированных картинах, чтобы просмотреть книги по искусству. Владелец заведения поинтересовался, хорошо ли тот разбирается в картинах, и рассказал, что его приятелю никак не удается идентифицировать рисунок, который он хочет продать. Поскольку никто не может установить авторство работы, цену ей назначить тоже не получается. По его словам, один дилер предлагал владельцу $2000, но только из-за рамы. На сам рисунок он особого внимания не обращал.

Шорер, выслушав Филлипсона, дал ему свою визитку и 11 дней спустя получил электронное письмо с изображением Мадонны с младенцем. Эксперт был ошеломлен качеством и согласился взглянуть на него лично, посетив продавца, который показал ему рисунок. Клиффорд сразу же понял, что перед ним – не просто любительская картинка.

"Впервые я увидел рисунок в 2018 году, когда покупатель представил его на обеденном столе. Как только я его изучил, я сразу почувствовал, что это – либо это величайшая подделка, которую я когда-либо встречал, либо шедевр. У меня было несколько разговоров с семьей, продавшей его, и они решили, что это фальшивка. Я подумал, что это слишком красиво, чтобы быть фальшивкой, и потратил три года на то, чтобы подтвердить его подлинность. Я показал рисунок почти всем международным специалистам по Дюреру, чтобы подтвердить его подлинность… Это чрезвычайно важное дополнение к творчеству Дюрера, одного из величайших имен эпохи Возрождения, и это находка, которая бывает раз в жизни", – рассказал Шорер в интервью The Times.

Среди тех, кому Клифорд показал работу, был и доктор Кристоф Мецгер, главный хранитель музея Альбертина в Вене. Эксперту потребовалось всего 15 секунд, чтобы, взглянув на рисунок, твердо заявить, что это – уникальная работа Альбрехта Дюрера. Его слова подтвердила и всемирно известный реставратор бумаги Джейн Макосленд, которая тоже изучила рисунок и обнаружила на нем водяной знак Дюрера "Трезубец" и "Кольцо".

Они полагают, что этот рисунок мог быть использован в качестве этюда для одной из лучших акварелей Дюрера "Богоматерь со множеством животных" (1506 г.).

[ + – ] "Мадонна со множеством животных", Альбрехт Дюрер, 1506 год

Хотя его ранняя история остается неопределенной, искусствоведы предполагают, что рисунком владел император Священной Римской империи Рудольф II, у которого была самая большая в мире коллекция работ Дюрера.

После того, как войска Наполеона разгромили армию Габсбургов в 1805 году в битве при Аустерлиц, рисунок был захвачен вместе с другими трофеями и оказался в Лувре, которым тогда руководил барон Денон, передавший затем работу французским торговцам предметами искусства. В 1919 году его купила компания Maison Carlhian по производству антикварной мебели. В конечном итоге "Мадонна" попала в руки уважаемого бостонского архитектора Жана Поля Карлхана, который умер в 2012 году. Его жены не стало три года спустя, после чего дом и вещи из него продали.

До 12 декабря 2021 года рисунок был представлен на выставке Agnews в Лондоне перед продажей. Она также проходит в Нью-Йорке, и экспозиция уже вызывает интерес потенциальных покупателей во всем мире.

[ + – ] До 12 декабря шедевр был выставлен на обозрение публики

Несмотря на то, что фиксированная цена этюда еще не озвучена, по словам экспертов, она может побить рекорд рисунка на бумаге "Голова музы" Рафаэля (1510), которую на аукционе в Лондоне в 2009 году продали за $48 млн.

Agnews заключила частное соглашение с неназванным владельцем, чтобы продать рисунок от их имени. Они уже заплатили аванс в размере $100 тыс., и он получит сумму, не разглашаемую при продаже.

Творчеством Альбрехта Дюрера (1471-1528), чьи обширные работы включают гравюры, портреты и акварели, восхищались итальянские мастера Рафаэль, Дживоанни Беллини и Леонардо да Винчи. Его считали "величайшим немецким художником своего времени", а среди его покровителей были князья и императоры.

[ + – ] Альбрехт Дюрер

Напомним, британка купила в благотворительном магазине кольцо за фунт стерлингов, рассмотрев которое, эксперты определили, что его цена – выше в 2000 раз, а разноцветные стеклышки на нем – это бриллиант и рубины.