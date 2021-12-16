Малюнок за $30 з розпродажу домашніх речей виявився шедевром епохи Відродження вартістю $50 млн

На те, аби встановити справжність малюнка, експерти витратили три роки. Донедавна він експонувався в Лондоні, але незабаром буде проданий.

Малюнок розмірами 16,5х16,5 см, зроблений чорним чорнилом на тонкому лляному папері, що зображає Богоматір з немовлям і квіткою на траві з ініціалами АТ, куплений американцем у Массачусетсі за $30 під час розпродажу домашніх речей у 2016 році, може піти з молотка за 30 млн доларів. Експерти довели, що це робота легендарного художника епохи Відродження Альбрехта Дюрера, датована 1503 роком, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, побачивши малюнок серед іншого домашнього мотлоху, 60-річний відвідувач розпродажу був вражений красою малюнка без рами. Щоправда, і він, і продавець вважали, що це є репродукція ХХ століття. Він віддав за малюнок $30, прикупивши до нього французьку позолочену раму, оскільки думав, що це один комплект.

"Попри те, що я не експерт у галузі мистецтва, я підозрював, що це не просто картинка, але знав, що шанси мізерні. Але я подумав, що це чудово оформлений старовинний витвір мистецтва, і тому його купівля виправдана", — розповів він журналістам. Зазначимо, що ім'я власника не розголошується.

Пізніше чоловік вирішив продати малюнок за адекватною ціною, проте знайти людину, яка б справді добре зналася на мистецтві та оцінила твір, довго не вдавалося. Тоді він звернувся за допомогою до свого знайомого власника магазину антикварних книг Брейнерда Філліпсона і не помилився.

[ + – ] "Мадонна з немовлям та квіткою на килимі з трави" Фото: Agnewsgallery

Якось у магазин зайшов Кліффорд Шорер, арт-дилер галереї Agnews, який спеціалізується на неправильно атрибутованих картинах, щоб переглянути книжки з мистецтва. Власник закладу поцікавився, чи той добре знається на картинах, і розповів, що його приятелю ніяк не вдається ідентифікувати малюнок, який він хоче продати. Оскільки ніхто не може встановити авторство роботи, ціну їй призначити також не виходить. За його словами, один дилер пропонував власнику $2000, але лише через раму. На малюнок він особливої уваги не звертав.

Шорер, вислухавши Філліпсона, дав йому свою візитку і через 11 днів отримав електронний лист із зображенням Мадонни з немовлям. Експерт був приголомшений якістю і погодився поглянути на нього особисто, завітавши до продавця, який показав йому малюнок. Кліффорд відразу ж зрозумів, що перед ним – не просто аматорська картинка.

"Уперше я побачив малюнок у 2018 році, коли покупець представив його на обідньому столі. Як тільки я його вивчив, я відразу відчув, що це – чи це найбільша підробка, яку я колись зустрічав, або шедевр. У мене було кілька розмов із сім'єю, що продала його, і вони вирішили, що це фальшивка. Я подумав, що це дуже красиво, щоб бути фальшивкою, і витратив три роки на те, щоб підтвердити його справжність.Я показав малюнок майже всім міжнародним фахівцям з Дюрера, щоб підтвердити його справжність… Це надзвичайно важливе доповнення до творчості Дюрера, одного з найбільших імен епохи Відродження, і це знахідка, яка буває раз у житті", – розповів Шорер в інтерв'ю The Times.

Серед тих, кому Кліффорд показав роботу, був доктор Крістоф Мецгер, головний хранитель музею Альбертіна у Відні. Експерту знадобилося лише 15 секунд, щоб, глянувши на малюнок, твердо заявити, що це – унікальна робота Альбрехта Дюрера. Його слова підтвердила і всесвітньо відома реставраторка паперу Джейн Макосленд, який також вивчив малюнок і виявив на ньому водяний знак Дюрера "Трезубець" та "Кільце".

Вони вважають, що цей малюнок міг бути використаний як етюд для однієї з кращих акварелей Дюрера "Богоматір з безліччю тварин" (1506).

[ + – ] "Мадонна з безліччю тварин", Альбрехт Дюрер, 1506

Хоча його рання історія залишається невизначеною, мистецтвознавці припускають, що малюнком володів імператор Священної Римської імперії Рудольф II, який мав найбільшу у світі колекцію робіт Дюрера.

Після того, як війська Наполеона розгромили армію Габсбургів у 1805 в битві при Аустерліц, малюнок був захоплений разом з іншими трофеями і опинився в Луврі, яким тоді керував барон Денон, який потім передав роботу французьким торговцям предметами мистецтва. У 1919 році його придбала компанія Maison Carlhian з виробництва антикварних меблів. Зрештою "Мадонна" потрапила до рук шанованого бостонського архітектора Жана Поля Карлхана, який помер у 2012 році. Його дружини не стало через три роки, після чого будинок і речі з нього продали.

До 12 грудня 2021 року малюнок був представлений на виставці Agnews у Лондоні перед продажем. Вона також проходить у Нью-Йорку і експозиція вже викликає інтерес потенційних покупців у всьому світі.

[ + – ] До 12 грудня шедевр було виставлено на огляд публіки

Попри те, що фіксовану ціну етюду ще не озвучено, за словами експертів, вона може побити рекорд малюнка на папері "Голова музи" Рафаеля (1510), який на аукціоні в Лондоні у 2009 році продали за $48 млн.

Agnews уклала приватну угоду з неназваним власником, щоб продати рисунок від їхнього імені. Вони вже заплатили аванс у розмірі $100 тис., і він отримає суму, що не розголошується під час продажу.

Творчістю Альбрехта Дюрера (1471-1528), чиї великі роботи включають гравюри, портрети та акварелі, захоплювалися італійські майстри Рафаель, Джованні Белліні та Леонардо да Вінчі. Його вважали "найбільшим німецьким художником свого часу", а серед його покровителів були князі та імператори.

[ + – ] Альбрехт Дюрер

Нагадаємо, британка купила у благодійному магазині каблучку за фунт стерлінгів, розглянувши яке, експерти визначили, що його ціна – вища у 2000 разів, а різнокольорові скельця на ньому – це діамант та рубіни.