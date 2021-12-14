Жінка випадково купила золоту каблучку з діамантом і рубінами за 35 грн

Коли жінка дізналася про реальну вартість каблучки, то буквально втратила дар мовлення. Вона знайшла прикрасу в коробці з іншою дешевою біжутерією.

Гостя британського шоу Antiques Roadshow на каналі ВВС була буквально в шоці від новини про те, що каблучка, яку вона придбала за 1 фунт стерлінгів (35,5 грн) у місцевому благодійному магазині, насправді коштує 2 000 фунтів стерлінгів (71 000 грн), повідомляє Mirror.

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Джон Бенджамін, експерт з ювелірних виробів, вивчивши обручку, яку йому показала жінка, був чимало здивований, коли зрозумів, що каміння в прикрасі — ні що інше, як діамант і рубіни. За словами британки, вона купила цю каблучку, яка продавалося разом з іншою біжутерією, тому що вона здалася їй красивою, але навіть припустити не могла, чим каблучка є насправді.

"Я просто подумала, що це гарна каблучка з гарним склом усередині", — пояснила вона.

Джон здивовано подивився на неї після того, як вона розповіла йому, за скільки купила каблучку, перш ніж пояснити, що в цієї чудової прикраси була "досить незвичайна рифлена спинка".

[ + – ] Жінка, яка купила обручку в благодійному магазині Фото: Скриншот

Далі він сказав їй, що візерунок з ефектом сонячних променів на звороті каблучки є типовим для ювелірних виробів, зроблених у період між 1790 і 1800 роками.

"Потім я перевернув каблучку, і вона показала цю групу. Усередині у вас великий тьмяний сірий камінь. Тьмяний сірий камінь оточує серія маленького червоного дорогоцінного каміння", — продовжив експерт.

За його словами, ця золота каблучка була виготовлена в Індії.

"Тоді виникає питання: якщо воно індійське того періоду, з чого воно зроблено?" — сказав Бенджамін.

Потім Джон провів температурний тест, щоб побачити, що за камінь у середині кільця, і з'ясував, що це був діамант, а червоне каміння зовні насправді виявилося рубінами.

"Іншими словами, це каблучка багатіїв, яка через 200 років звідкись недалеко від Тадж-Махала потрапила в благодійний магазин. Ваш 1 фунт стерлінгів коштує 2 000 фунтів стерлінгів", — підсумував він, чим буквально позбавив дарунку власниці прикраси.

Antiques Roadshow — це британська телевізійна програма, що транслюється BBC, в якій оцінювачі антикваріату їдуть до різних регіонів Сполученого Королівства, щоб оцінити антикваріат, який привезли місцеві жителі. Команда експертів шоу налічує майже 60 осіб, серед яких профі в плані визначення справжності картин, рукописів, прикрас, годинників, меблів і багато іншого.

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