Недоступна краса. Ювелірний експерт назвав 5 найдорожчих прикрас з тих, що нині існують

За найдорожчою з цих коштовностей, застрахованою на $250 млн, тягнеться справді кривавий слід.

Ювелірні прикраси завжди були найвигіднішою інвестицією, адже з роками хороше каміння та ексклюзивні вироби тільки зростають у ціні. Експерт із дорогоцінного каміння Ларіон Кантор назвав виданню GQ п'ять найдорожчих прикрас, які існують у наш час і коштують від десятків до сотень мільйонів доларів.

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5-е місце: золоте намисто L'Incomparable Diamond Necklace

Окраса вартістю $55 млн належить швейцарській компанії Mouawad. Вона інкрустована діамантами різних видів огранювання загальною вагою 407,48 карат. У центрі намиста на гілочках, виготовлених із рожевого золота, розташований діамант жовтого кольору розміром із яйце.

У 2013 році ця прикраса потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найцінніша.

[ + – ] У центрі намисто L'Incomparable Diamond Necklace – величезний жовтий діамант

4-е місце: діамант Oppenheimer Blue

Найяскравіший у світі блакитний діамант смарагдового ограновування завважки 14,62 каратів був проданий за $57,5 млн, що зробило його ще й найдорожчим із коли-небудь виставлених на торгах. Діамант поміщений у золоту каблучку з двома невеликими діамантами у формі трапеції. Свою назву він отримав на честь британського торговця алмазами та власника скакових коней. Пилипа Оппенгеймера, який придбав коштовність для своєї дружини. Цим каменем сім'я володіла до 2016 року.

[ + – ] Діамант Oppenheimer Blue пішов з молотка за $57,5 млн.

3-е місце: діамант Pink Star

Діамант завважки 59,6 каратів яскраво-рожевого кольору оцінюється в 71,2 млн. доларів. Спочатку камінь важив 132,5 карати і був знайдений у 1999 році в Африці компанією De Beers. На огранювання діамантів майстерень Steinmetz Diamonds пішло два роки, внаслідок якого він втратив половину ваги. Під час торгів у Гонконгу цей камінь придбав ювелірний ритейлер, голова компанії Chow Tai Fook Enterprises, який і дав назву діаманту Рожева зірка CTF. Він брав участь у торгах Sotheby's в Азії по телефону. До речі, то була друга спроба продати камінь. У 2013 році його вже виставляли на аукціон Sotheby's. Полірувальник алмазів із Нью-Йорка Ісаак Вольф запропонував за нього $83,2 млн, проте не зміг зібрати потрібну суму, щоб викупити камінь.

[ + – ] Діамант Pink Star двічі виставляли на аукціон

2-е місце: брошка Peacock Graff Diamonds

Прикраса вартістю $100 млн є 10-сантиметровою брошкою у формі павича. На її виготовлення пішло 1305 г дорогоцінного каміння, загальна вага яких становить 120,81 каратів. Найбільший камінь – діамант у 20,02 каратів, від якого убік розходяться самоцвіти білого, жовтого, помаранчевого та зеленого кольорів.

[ + – ] Брошка Peacock Graff Diamonds Фото: he Jewellery Editor

1-е місце: "кривавий" діамант Hope Diamond

Камінь глибокого сапфірово-синього кольору завважки 45,52 каратів застрахований на рекордні $250 млн. Його видобули в копальні Колур індійської Голконди кілька століть тому, і вся його історія огорнута таємницями та містикою: через нього чимало людей втратили свідомість і навіть життя.

За переказами, племена, що жили неподалік від спису, поклонялися богу Шиві і проводили обряди, у яких окропляли камінь людською кров'ю. Потім людські жертвопринесення були замінені тваринами, але з тим самим обмиванням алмазу кров'ю. На початку XVI століття блакитний алмаз опинився у храмі богині Сіти, де прикрашав чоло статуї. Його першою жертвою став злодій, який спробував вкрасти цей камінь.

У 1642 році великий синій алмаз завважки близько 115 карат з невмілим огранюванням у формі трикутника потрапив до рук французького ювеліра Жан-Батиста Таверньє. Він купив його під час подорожі Індією в провінції Гунтур.

[ + – ] "Кривава" історія діаманта Hope Diamond

У Францію він завіз камінь контрабандою і продав його Людовіку XIV за титул. Однак, син Таверньє програв, внаслідок чого ювеліру довелося розпродати все своє майно, щоби розплатитися з боргами. Він повернувся до Індії в пошуках схожого каменю, але там його роздерла зграя диких собак.

Коли камінь потрапив до Європи, її спіткала чума, але тоді ніхто не пов'язував ці події.

Людовік XIV наказав огранити діамант, який у підсумку зі 112,5 карат став важити 67,5, і відправити його в золотий кулон. Спочатку монарх сам носив його, але згодом подарував фаворитці. Через деякий час та впала в немилість, і камінь повернувся до Людовіка, який дуже любив його носити.

У поважному віці король наступає на іржавий цвях і вмирає від гангрени, після чого камінь успадкувала Марія-Антуанетта, яка дала його на час принцесі де Ламбаль, яка постійно носила цей діамант. Усе закінчилося тим, що розлючений натовп забив її на смерть, обезголовив, потім приніс її голову, одягнену на спис, у фортецю Тампль, і кинув у камеру з королівською родиною. Незабаром на гільйотині були обезголовлені Людовік XVI разом із дружиною, королевою Марією-Антуанеттою, котрі володіли каменем.

На цьому низка смертей і пригод тих, хто володів каменем, не закінчилася і тривала кілька століть.

У 1910 році Hope Diamond потрапив до П'єра Картьє, який помістив його в платинову оправу-рамку у формі подушечки з 16 грушоподібних діамантів і забезпечив ланцюгом з 45 овальних діамантів. Його можна було носити як намисто та як прикрасу для голови.

Останньою власницею каменю стала Евалін Волш Маклін із Вашингтона, яка придбала його в Картьє за $55 тис. Попри те, що вона освятила прикрасу в церкві, прокляття не обійшло її рідних. Її чоловік пішов до іншої, потім спився і помер у божевільні. Син ще дитиною потрапив під машину та помер, дочка померла від передозування снодійного, а онука померла за 25 років від пневмонії.

[ + – ] Наразі діамант зберігається в Смітсонівському музеї

У 1944 році камінь виставили на аукціон, де його придбав відомий нью-йоркський ювелір Гаррі Вінстон і передав його до Смітсонівського інституту, у музеї якого камінь зберігається й донині.

Нагадаємо, Tiffany & Co представив найдорожчу прикрасу в історії бренду, вартість якої — від $20 до $30 млн.