Недоступная красота. Ювелирный эксперт назвал 5 самых дорогих украшений из ныне существующих

За самой дорогой из этих драгоценностей, застрахованной на $250 млн, тянется поистине кровавый след.

Ювелирные украшения всегда были самой выгодной инвестицией, ведь с годами хорошие камни и эксклюзивные изделия только растут в цене. Эксперт по драгоценным камням Ларион Кантор назвал изданию GQ пять самых дорогих украшений, которые существуют в наше время и стоят от десятков до сотен миллионов долларов.

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5-е место: золотое ожерелье L'Incomparable Diamond Necklace

Украшение стоимостью $55 млн принадлежит швейцарской компании Mouawad. Оно инкрустировано бриллиантами разных видов огранки общим весом 407,48 карат. В центре ожерелья на веточках, изготовленных из розового золота, расположен бриллиант желтого цвета размером с яйцо.

В 2013 году это украшение попало в Книгу рекордов Гиннеса как самое ценное.

[ + – ] В центре ожерелья L'Incomparable Diamond Necklace – огромный желтый бриллиант

4-е место: бриллиант Oppenheimer Blue

Самый яркий в мире голубой бриллиант изумрудной огранки весом в 14,62 был продан за $57,5 млн, что сделало его еще и самым дорогим из когда-либо выставленных на торги. Бриллиант помещен в золотое кольцо с двумя небольшими бриллиантами в форме трапеции. Свое название он получил в честь британского торговца алмазами и владельца скаковых лошадей. Филиппа Оппенгеймера, купившего драгоценность для своей жены. Этим камнем семья владела до 2016 года.

[ + – ] Бриллиант Oppenheimer Blue ушел с молотка за $57,5 млн

3-е место: бриллиант Pink Star

Бриллиант весом 59,6 карата ярко-розового цвета оценивается в $71,2 млн. Изначально камень весил 132,5 карата и был найден в 1999 году в Африке компанией De Beers. На огранку бриллиантав мастерских Steinmetz Diamonds ушло два года, в результате которой он потерял половину веса. Во время торгов в Гонконге этот камень купил ювелирный ритейлер, председатель компании Chow Tai Fook Enterprises, который и дал название бриллианту "Розовая звезда CTF". Он участвовал в торгах Sotheby's в Азии по телефону. Кстати, это была вторая попытка продать камень. В 2013 году его уже выставляли на аукцион Sotheby's. Полировщик алмазов из Нью-Йорка Исаак Вольф предложил за него $83,2 млн, однако не смог собрать необходимой суммы, чтобы выкупить камень.

[ + – ] Бриллиант Pink Star дважды выставляли на аукцион

2-е место: брошь Peacock Graff Diamonds

Украшение стоимостью $100 млн представляет собой 10-сантиметровую брошь в форме павлина. На ее изготовление ушло 1305 драгоценных камней, общий вес которых составляет 120,81 карата. Самый большой камень – бриллиант в 20,02 карата, от которого в стороны расходятся самоцветы белого, желтого, оранжевого и зеленого цвета.

[ + – ] Брошь Peacock Graff Diamonds Фото: he Jewellery Editor

1-е место: "кровавый" бриллиант Hope Diamond

Камень глубокого сапфирово-синего цвета весом в 45,52 карата застрахован на рекордные $250 млн. Его добыли в копи Коллур индийской Голконды несколько столетий назад, и вся его история окутана тайнами и мистикой: из-за него немало людей потеряли рассудок и даже жизнь.

По преданиям, жившие неподалеку от копи племена поклонялись богу Шиве и проводили обряды, в которых окропляли камень человеческой кровью. Затем человеческие жертвоприношения были заменены животными, но все с тем же омовением алмаза кровью. В начале XVI века голубой алмаз оказался в храме богины Ситы, где украшал лоб статуи. Его первой жертвой стал вор, попытавшийся украсть этот камень.

В 1642 году крупный синий алмаз весом около 115 карат с неумелой огранкой в форме треугольника попал в руки французского ювелира Жан-Батиста Тавернье. Он купил его во время путешествия по Индии в провинции Гунтур.

[ + – ] "Кровавая" история бриллианта Hope Diamond

Во Францию он ввез камень контрабандой и продал его Людовику XIV за титул. Однако сын Тавернье проигрался, в результате чего ювелиру пришлось распродать все свое имущество, чтобы расплатиться с долгами. Он вернулся в Индию в поисках похожего камня, но там его растерзала свора диких собак.

Когда камень попал в Европу, ее настигла чума, но тогда никто не связывал эти события.

Людовик XIV приказал огранить бриллиант, который в итоге со 112,5 карат стал весить 67,5, и оправить его в золотой кулон. Сначала монарх сам носил его, но затем подарил фаворитке. Через некоторое время та впала в немилость, и камень вернулся к Людовику, который очень любил носить его.

В почтенном возрасте король наступает на ржавый гвоздь и умирает от гангрены, после чего камень унаследовала Мария-Антуанетта, давшая его на время принцессе де Ламбалль, которая постоянно носила этот бриллиант. все закончилось тем, что разъяренная толпа забила ее насмерть, обезглавила, затем принесла ее голову надетой на копье в крепость Тампль, и бросила в камеру с королевской семьей. Вскоре на гильотине были обезглавлены Людовик XVI вместе с супругой, королевой Марией-Антуанеттой, владевшие камнем

На этом череда смертей и злоключений тех, кто владел камнем, не закончилась и продолжалась несколько веков.

В 1910 году Hope Diamond попал к Пьеру Картье, который поместил его в платиновую оправу-рамку в форме подушечки из 16 чередующихся грушевидных бриллиантов и снабдил цепью из 45 овальных бриллиантов. Его можно было носить как ожерелье и как украшение для головы.

Последней владелицей камня стала Эвалин Уолш Маклин из Вашингтона, купившая его у Карьте за $55 тыс. Несмотря на то, что она освятила украшение в церкви, проклятие не обошло ее родных. Ее муж ушел к другой, потом спился и умер в сумасшедшем доме. Сын еще ребенком попал под машину и умер, дочь скончалась от передозировки снотворного, а внучка умерла в 25 лет от пневмонии.

[ + – ] Сейчас бриллиант хранится в Смитсоновском музее

В 1944 году камень выставили на аукцион, где его купил известный нью-йоркский ювелир Гарри Уинстон и передал его в Смитсоновский институт, в музее которого камень хранится и по сей день.

Напомним, Tiffany & Co представил самое дорогое украшение в истории бренда, стоимость которого – от $20 до $30 млн.