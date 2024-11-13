Животное мелового периода возрастом 71 млн лет стало редким драгоценным камнем

Переливающийся радужный завиток, некогда обитавший на Земле, продадут на аукционе драгоценных камней.

Любители древностей и драгоценностей получат возможность созерцать редкую и необычную окаменелость — разновидность аммонита, жившую на Земле в меловом периоде, около 71 миллиона лет назад. Образец будет выставлен на аукционе Nature & Science компании Heritage, пишет IFLScience.

В компании сообщили, что аукцион состоится 20 ноября и на нем будет представлен драгоценный аммонит в матрице из формации в Альберте, Канада. Известно, что он датируется меловым периодом около 71 миллиона лет назад и демонстрирует превосходную переливчатость. Эксперты отмечают, что драгоценный аммонит — выдающийся представитель разновидности Placenticeras costatum, которая составляет менее 10 процентов аммонитов, найденных в этом уникальном месте.

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Данные исследователей Американской ассоциации торговли драгоценными камнями, аммолит является одним из самых редких драгоценных камней во всем мире. Известно, что окаменелости аммонита ранее были обнаружены по всему миру, но разновидность драгоценного камня до сих пор была обнаружена лишь в формации Медвежья Лапа в Альберте, Канада.

Удивительный аммонит классифицирован как драгоценный камень Всемирной ювелирной конфедерацией более 40 лет назад, в 1981 году, и является относительно мягким по шкале твердости с показателем Мооса от 3,5 до 4.

По словам экспертов, удивительный образец имеет вес 24 килограмма и обладает превосходным цветом и невероятной матрицей, как по размеру, так и по форме. Яркая окаменелость имеет максимальный диаметр 25 сантиметров и визуально впечатляет множеством ярких оттенков, в том числе: красных, оранжевых, золотых, зеленых, а также редких синих и фиолетовых.

Аммолитовый аммонит присоединился к множеству любопытных артефактов, выставленных на продажу на аукционе Science & Nature. Например, на аукционе представят метеорит Siderite весом 125 кг. Извлеченный из популярного места среди охотников за метеоритами в Канзасе. Кроме того, на аукционе представят мозаичный триптих с ископаемыми рыбами, обнаруженный в Вайоминге.

К слову, ранее на аукционах уже были представлены редкие образцы, такие как кусочек медальона из плесени, проданный за рекордные 76 000 долларов на аукционе Bonham's History Of Science And Technology.

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