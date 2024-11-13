Тварина крейдяного періоду віком 71 млн років стала рідкісним дорогоцінним каменем

Переливчастий райдужний завиток, що колись мешкав на Землі, продадуть на аукціоні дорогоцінних каменів.

Любителі старожитностей і коштовностей отримають можливість споглядати рідкісну і незвичайну скам'янілість — різновид амоніта, що жив на Землі в крейдяному періоді, близько 71 мільйона років тому. Зразок буде виставлено на аукціоні Nature & Science компанії Heritage, пише IFLScience.

У компанії повідомили, що аукціон відбудеться 20 листопада і на ньому буде представлений дорогоцінний амоніт у матриці з формації в Альберті, Канада. Відомо, що він датується крейдяним періодом близько 71 мільйона років тому і демонструє чудову переливчастість. Експерти зазначають, що дорогоцінний амоніт — видатний представник різновиду Placenticeras costatum, що становить менше ніж 10 відсотків амонітів, знайдених у цьому унікальному місці.

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За даними дослідників Американської асоціації торгівлі дорогоцінним камінням, амоліт є одним з найрідкісніших дорогоцінних каменів у всьому світі. Відомо, що скам'янілості амоніта раніше були виявлені по всьому світу, але різновид дорогоцінного каменю досі був виявлений лише у формації Ведмежа Лапа в Альберті, Канада.

Дивовижний амоніт класифікований як дорогоцінний камінь Всесвітньою ювелірною конфедерацією понад 40 років тому, 1981 року, і є відносно м'яким за шкалою твердості з показником Мооса від 3,5 до 4.

За словами експертів, дивовижний зразок має вагу 24 кілограми й володіє чудовим кольором і неймовірною матрицею, як за розміром, так і за формою. Яскрава скам'янілість має максимальний діаметр 25 сантиметрів і візуально вражає безліччю яскравих відтінків, зокрема: червоних, помаранчевих, золотих, зелених, а також рідкісних синіх і фіолетових.

Амолітовий амоніт приєднався до безлічі цікавих артефактів, виставлених на продаж на аукціоні Science & Nature. Наприклад, на аукціоні представлять метеорит Siderite вагою 125 кг. Витягнутий з популярного місця серед мисливців за метеоритами в Канзасі. Крім того, на аукціоні представлять мозаїчний триптих з викопними рибами, виявлений у Вайомінгу.

До речі, раніше на аукціонах уже були представлені рідкісні зразки, як-от шматочок медальйона з цвілі, проданий за рекордні 76 000 доларів на аукціоні Bonham's History Of Science And Technology.

Раніше Фокус писав про те, що в скелях Нью-Йорка виявили бульбашки води, яким близько 390 млн років.