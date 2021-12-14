Женщина случайно купила золотое кольцо с бриллиантом и рубинами за 35 грн

Когда женщина узнала реальную стоимость кольца, то буквально потеряла дар речи. Она нашла украшение в коробке с другой дешевой бижутерией.

Гостья британского шоу Antiques Roadshow на канале ВВС была буквально ошеломлена известием о том, что кольцо, которое она купила за 1 фунт стерлингов (35,5 грн) в местном благотворительном магазине, на самом деле стоит 2000 фунтов стерлингов (71000), сообщает Mirror.

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Джон Бенджамин, эксперт по ювелирным изделиям, изучив кольцо, которое ему показала женщина, был немало удивлен, когда понял, что камни в украшении – ни что иное, как бриллиант и рубины. По словам британки, она купила это кольцо, которое продавалось вместе с другой бижутерией, потому что оно показалось ей красивым, но даже предположить не могла, что оно собой представляет на самом деле.

"Я просто подумала, что это красивое кольцо с красивым стеклом внутри", – объяснила она.

Джон удивленно посмотрел на нее после того, как она рассказала ему, за сколько купила кольцо, прежде чем объяснить, что у этого великолепного украшения была "довольно необычная рифленая спинка".

[ + – ] Женщина, купившая кольцо в благотворительном магазине Фото: Скриншот

Далее он сказал ей, что узор с эффектом солнечных лучей на обратной стороне кольца типичен для ювелирных изделий, сделанных в период между 1790 и 1800 годами.

"Затем я перевернул кольцо, и оно показало эту группу. В середине у вас большой тусклый серый камень. Тусклый серый камень окружает серия маленьких красных драгоценных камней", – продолжил эксперт.

По его словам, это золотое кольцо было изготовлено в Индии.

"Тогда возникает вопрос: если оно индийское того периода, из чего оно сделано?" – сказал Бенджамин.

Затем Джон провел температурный тест, чтобы увидеть, что за камень в середине кольца, и обнаружил, что это был бриллиант, а красные камни снаружи на самом деле оказались рубинами.

"Другими словами, это кольцо богачей, которое 200 лет спустя откуда-то недалеко от Тадж-Махала попало в благотворительный магазин. Ваш 1 фунт стерлингов стоит 2000 фунтов стерлингов", – подытожил он, чем буквально лишил дара речи владелицу украшения.

Antiques Roadshow – это британская телевизионная программа, транслируемая BBC, в которой оценщики антиквариата едут в различные регионы Соединенного Королевства, чтобы оценить антиквариат, привезенный местными жителями. Команда экспертов шоу насчитывает около 60 человек, среди которых профи в плане определения подлинности картин, рукописей, украшений, часов, мебели и многого другого.

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