Женщина случайно купила золотое кольцо с бриллиантом и рубинами за 35 грн
Когда женщина узнала реальную стоимость кольца, то буквально потеряла дар речи. Она нашла украшение в коробке с другой дешевой бижутерией.
Гостья британского шоу Antiques Roadshow на канале ВВС была буквально ошеломлена известием о том, что кольцо, которое она купила за 1 фунт стерлингов (35,5 грн) в местном благотворительном магазине, на самом деле стоит 2000 фунтов стерлингов (71000), сообщает Mirror.
Джон Бенджамин, эксперт по ювелирным изделиям, изучив кольцо, которое ему показала женщина, был немало удивлен, когда понял, что камни в украшении – ни что иное, как бриллиант и рубины. По словам британки, она купила это кольцо, которое продавалось вместе с другой бижутерией, потому что оно показалось ей красивым, но даже предположить не могла, что оно собой представляет на самом деле.
"Я просто подумала, что это красивое кольцо с красивым стеклом внутри", – объяснила она.
Джон удивленно посмотрел на нее после того, как она рассказала ему, за сколько купила кольцо, прежде чем объяснить, что у этого великолепного украшения была "довольно необычная рифленая спинка".
Далее он сказал ей, что узор с эффектом солнечных лучей на обратной стороне кольца типичен для ювелирных изделий, сделанных в период между 1790 и 1800 годами.
"Затем я перевернул кольцо, и оно показало эту группу. В середине у вас большой тусклый серый камень. Тусклый серый камень окружает серия маленьких красных драгоценных камней", – продолжил эксперт.
По его словам, это золотое кольцо было изготовлено в Индии.
"Тогда возникает вопрос: если оно индийское того периода, из чего оно сделано?" – сказал Бенджамин.
Затем Джон провел температурный тест, чтобы увидеть, что за камень в середине кольца, и обнаружил, что это был бриллиант, а красные камни снаружи на самом деле оказались рубинами.
"Другими словами, это кольцо богачей, которое 200 лет спустя откуда-то недалеко от Тадж-Махала попало в благотворительный магазин. Ваш 1 фунт стерлингов стоит 2000 фунтов стерлингов", – подытожил он, чем буквально лишил дара речи владелицу украшения.
Antiques Roadshow – это британская телевизионная программа, транслируемая BBC, в которой оценщики антиквариата едут в различные регионы Соединенного Королевства, чтобы оценить антиквариат, привезенный местными жителями. Команда экспертов шоу насчитывает около 60 человек, среди которых профи в плане определения подлинности картин, рукописей, украшений, часов, мебели и многого другого.
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