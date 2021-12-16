Известные актеры и спортсмены. Кто в кругу друзей Меган Маркл и принца Гарри

При королевском дворе Меган Маркл друзьями не обзавелась, но в США ей всегда есть, кого позвать на чашку кофе, или бокал вина

Уже два года герцоги Сассекские живут в США. Они обзавелись шикарным особняком в Малибу и новым кругом друзей. Но если в Великобритании Меган так и не удалось стать своей, а после скандального интервью это и вовсе стало невыполнимой задачей, то в Калифорнии проблем с дружеским общением у них нет. Среди друзей герцогов голливудские звезды и известные спортсмены. Об этом пишет Tatler.

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На свадьбе Меган и Гарри было полно знаменитостей. На церемонии появились чета Бекхэмов, Серена Уильямс с супругом, коллеги-актеры Маркл по сериалу "Форс-мажоры" и Джордж Клуни с супругой Амаль. Но после свадьбы выяснилась интересная деталь – последние не были знакомы с Меган до свадьбы.

Это случайно выяснила бывшая приятельница принцессы Дианы Кэролин Бартоломью. На церемонии она сидела рядом с актером и во время светской беседы Кэролайн спросила, как давно тот знает Меган, на что Клуни ответил, что вовсе с ней не знаком. Но сейчас Амаль и Джордж входят в число "приятелей" герцогов Сассекских. А кроме них, еще ряд селебрити.

Джордж и Амаль Клуни

Таблоиды позже выяснили, что этим полезным знакомством герцоги Сассекские обзавелись благодаря супругу принцессы Евгении Джеку Бруксбэнку, который работал в компании по производству текилы. А ранее этот бренд принадлежал именно Джорджу Клуни. С той поры они стали ближе и даже ходили на двойное свидание на вилле Клуни на озере Комо.

[ + – ] Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Приянка была знакома с Меган задолго до ее знакомства с принцем Гарри. Она даже была приглашена на их свадьбу герцогов в 2018 году. А вот ответной услуги Меган подруге не оказала – на ее свадьбу с певцом Ником Джонасом в Индию она прилететь так и не смогла, потому что как раз носила своего первенца, малыша Арчи.

Миша Нону

Известная дизайнер, которая, по слухам, и познакомила Гарри с Меган, родилась в Бахрейне, выросла в Лондоне и училась в Париже. А с Меган она знакома с тех времен, когда актриса снималась в сериале "Форс-мажоры". Принца Гарри она также знает давно, ведь Миша была замужем за его другом детства Александром Гилксом.

[ + – ] Миша Нону и ее тогда еще жених Майкл Хесс на свадьбе Гарри и Меган Фото: Getty Images

Миша была почетной гостьей на свадьбе Меган и Гарри, а в сентябре 2019 года герцоги Сассекские были на ее бракосочетании в Риме, а позже — на роскошной вечеринке на вилла Аурелия.

Эбигейл Спенсер

Коллега Меган по сериалу "Форс-мажоры". После того, как с актерской карьерой было покончено, Маркл продолжала общаться с Эбигейл и даже пригласила ее на свою свадьбу.

[ + – ] Серена Уильямс с мужем Алексисом Оганяном и Эбигейл Спенсер. Свадьба Меган и Гарри Фото: Getty Images

И когда герцогская чета покинула Великобританию и полгода жила в Канаде, именно Спенсер была той, кто навещал Меган в преддверии Megxit.

Серена Уильямс

С Сереной Уильямс, легендарной теннисисткой, Меган Маркл познакомилась в 2010 году на благотворительном футбольном матче. Одно время они даже жили рядом в Беверли-Хиллз. Серена и ее муж были приглашены на свадьбу Меган и Гарри, а также на вечеринку для самых близких друзей. Как рассказывала теннисистка, они с Меган постоянно поддерживают связь: обмениваются электронными письмами и помогают друг другу.

"Мы очень давно друг друга знаем, но в последнее время особенно опираемся на поддержку друг друга", — рассказала Серена."

Джессика Малруни

Одна из давних подруг Меган, еще с тех времен, когда будущая герцогиня жила в Торонто и пыталась стать звездой экрана. Впрочем, сейчас Джессика втянута в расистский скандал, так что неизвестно, общается ли с ней Меган, которая весьма озабочена своим позитивным имиджем.

[ + – ] Джессика Марлуни и Меган Маркл в 2016 году в Торонто Фото: Getty Images

Малруни замужем за старшим сыном бывшего премьер-министра Канады, была стилистом Меган и часто выступала в ее защиту в соцсетях. А еще, по слухам, именно в доме Малруни тайно встречались принц Гарри и Меган, когда познакомились.

Кэти Перри и Орландо Блум

С этой звездной парой герцогская чета познакомилась уже после переезда в США. Они живут в Монтесито, Калифорния, неподалеку друг от друга и, как сообщают таблоиды, весьма часто общаются. Сам принц Гарри несколько раз говорил, что они отлично ладят.

[ + – ] Кэти Перри и Орландо Блум Фото: PopCornNews

А вот кого теперь, видимо, можно исключить из числа друзей Меган и Гарри, так это известную телеведущую Опру Уинфри. Ведущая взяла у них скандальное интервью, резонансное видео этой беседы набрало рекордное число просмотров, однако в последнее время между знаменитостями отношения явно охладели. Опра даже удалила интервью Меган и Гарри со своего Youtube-канала. По слухам, телеведущая даже была в ярости, когда стало ясно, что герцогская чета открыто врала ей во время беседы.