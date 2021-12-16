Відомі актори та спортсмени. Хто в колі друзів Меган Маркл і принца Гаррі

При королівському дворі Меган Маркл друзями не обзавелася, але в США їй завжди є, кого покликати на чашку кави або келих вина.

Уже два роки герцоги Сассекські живуть у США. Вони обзавелися шикарним маєтком у Малібу та новим колом друзів. Але якщо у Великій Британії Меган так і не вдалося стати своєю, а після скандального інтерв'ю це взагалі стало нездійсненним завданням, то в Каліфорнії проблем із дружнім спілкуванням у них немає. Серед друзів герцогів голлівудські зірки та відомі спортсмени. Про це пише Tatler.

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На весіллі Меган і Гаррі було повно зірок. На церемонії з'явилися подружжя Бекхемів, Серена Вільямс із чоловіком, колеги-актори Маркл за серіалом "Форс-мажори" та Джордж Клуні з дружиною Амаль. Але після весілля з'ясувалась цікава деталь — останні не були знайомі з Меган до весілля.

Це випадково з'ясувала колишня приятелька принцеси Діани Керолін Бартолом'ю. На церемонії вона сиділа поруч з актором і під час світської бесіди Керолайн запитала, як давно той знає Меган, на що Клуні відповів, що зовсім із нею не знайомий. Але зараз Амаль і Джордж входять до "приятелів" герцогів Сассекських. А крім них, ще низка селебріті.

Джордж та Амаль Клуні

Таблоїди пізніше з'ясували, що цим корисним знайомством герцоги Сассекські обзавелися завдяки чоловікові принцеси Євгенії Джеку Бруксбенку, який працював у компанії з виробництва текіли. А раніше цей бренд належав саме Джорджу Клуні. З того часу вони стали ближчими і навіть ходили на подвійне побачення на віллі Клуні на озері Комо.

[ + – ] Джордж та Амаль Клуні на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Пріянка була знайома з Меган задовго до її знайомства з принцом Гаррі. Вона навіть була запрошена на весілля герцогів у 2018 році. А ось послуги у відповідь Меган подрузі не надала — на її весілля зі співаком Ніком Джонасом в Індію вона прилетіти так і не змогла, бо якраз носила свого первістка, малюка Арчі.

Міша Нону

Відома дизайнерка, яка, за чутками, і познайомила Гаррі з Меган, народилася в Бахрейні, виросла в Лондоні та навчалася у Парижі. А з Меган вона знайома з тих часів, коли акторка знімалася в серіалі "Форс-мажори". Принца Гаррі вона також знає давно, адже Міша була одружена з його другом дитинства Олександром Гілксом.

[ + – ] Міша Нону та її тоді ще наречений Майкл Хесс на весіллі Гаррі та Меган Фото: Getty Images

Міша була почесною гостею на весіллі Меган і Гаррі, а у вересні 2019 року герцоги Сассекські були на її одруженні в Римі, а пізніше — на розкішній вечірці на вілла Аурелія.

Ебігейл Спенсер

Колега Меган із серіалу "Форс-мажори". Після того, як з акторською кар'єрою було покінчено, Маркл продовжувала спілкуватися з Ебігейл і навіть запросила її на своє весілля.

[ + – ] Серена Вільямс із чоловіком Алексисом Оганяном та Ебігейл Спенсер. Весілля Меган та Гаррі Фото: Getty Images

І коли герцогське подружжя покинуло Великобританію і пів року жило в Канаді, саме Спенсер була тим, хто відвідував Меган напередодні Megxit.

Серена Вільямс

Із Сереною Вільямс, легендарною тенісисткою, Меган Маркл познайомилася у 2010 році на благодійному футбольному матчі. У свій час вони навіть жили поруч у Беверлі-Гіллз. Серена та її чоловік були запрошені на весілля Меган і Гаррі, а також на вечірку для найближчих друзів. Як розповідала тенісистка, вони з Меган постійно підтримують зв'язок: обмінюються електронними листами і допомагають одна одній.

"Ми дуже давно знаємо одна одну, але останнім часом особливо спираємося на підтримку одна одної", — розповіла Серена.

Джессіка Малруні

Одна з давніх подруг Меган ще з тих часів, коли майбутня герцогиня жила в Торонто і намагалася стати зіркою екрану. Утім, зараз Джессіка втягнута в расистський скандал, тому невідомо, чи спілкується з нею Меган, яка дуже стурбована своїм позитивним іміджем.

[ + – ] Джессіка Марлуні та Меган Маркл у 2016 році в Торонто Фото: Getty Images

Малруні одружена із старшим сином колишнього прем'єр-міністра Канади, була стилісткою Меган і часто виступала на її захист у соцмережах. А ще, з чуток, саме в будинку Малруні таємно зустрічалися принц Гаррі та Меган, коли познайомились.

Кеті Перрі й Орландо Блум

З цією зірковою парою герцогське подружжя познайомилося вже після переїзду у США. Вони живуть у Монтесіто, Каліфорнія, неподалік одне від одного і, як повідомляють таблоїди, часто спілкуються. Сам принц Гаррі кілька разів казав, що вони чудово ладнають.

[ + – ] Кеті Перрі й Орландо Блум Фото: PopCornNews

А ось кого тепер, мабуть, можна виключити з-поміж друзів Меган і Гаррі, так це відому телеведучу Опру Вінфрі. Ведуча взяла в них скандальне інтерв'ю, резонансне відео цієї бесіди набрало рекордну кількість переглядів, однак останнім часом між знаменитостями стосунки очевидно охололи. Опра навіть видалила інтерв'ю Меган і Гаррі зі свого Youtube-каналу. З чуток, телеведуча навіть була в люті, коли стало зрозуміло, що герцогське подружжя відкрито брехало їй під час бесіди.