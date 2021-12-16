Платья года. Топ-7 нарядов знаменитостей, которые стали сенсацией в 2021 году

После долгого перерыва в светских событиях, селебрити в 2021 году решили доказать, что не утратили чувство стиля и впечатляли нарядами. Но запомнились лишь некоторые

2021 год был богат на светские события и зачастую знаменитости появлялись на красных дорожках в таких потрясающих нарядах, что буквально затмевали событие, на котором появлялись. Об этом пишет In Style.

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В 2021 году заметных нарядов было предостаточно, но только некоторые из них обсуждались модными редакторами ведущих изданий и пользователями сетей. Впрочем, те, кому удалось блеснуть на красной дорожке, сразу же становился чуть ли не иконой стиля.

Золотое платье Кейт Миддлтон

Этот роскошный наряд, в котором герцогиня Кембриджская появилась на премьере фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", произвело небывалое впечатление на поклонников королевской семьи Великобритании и лично супруги принца Уильяма. Она вышла на красную дорожку в золотом вечернем платье от Jenny Packham, полностью расшитом пайетками. Известная дизайнер призналась, что на создание платья ее вдохновила девушка Бонда Джилл Мастерсон из серии "Голдфингер" (1964), которая погибла, согласно сюжету картины, когда все ее "девушки Бонда" покрыли золотой краской.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Изначально платье было создано в единственном экземпляре, но после того, как Кейт Миддлтон произвела фурор на премьере Бонда, затмив "виновников" торжества, наряд стал доступен к покупке онлайн. И не смотря на цену 4 тысячи фунтов стерлингов, продается платье очень активно.

Черный тотал-лук Ким Кардашьян

Ким давно давно известна своим экстравагантным вкусом в одежде. Иной раз она примеряет наряды, которые другие модницы не рискнули бы надеть.

[ + – ] Ким Кардашьян в Balenciaga Фото: Getty Images

Так, в этом году на балу Met Gala она появилась в образе total black от Balenciaga, который полностью закрывал ее фигуру и лицо. Ким потребовалась помощь, чтобы подняться по лестнице. Сам образ породил сотни мемов, но образ уж точно получился впечатляющим. Впрочем, обсуждают его до сих пор.

"Мокрое" платье Зендаи

Певица и актриса Зендая, звезда сериала "Эйфория" и фильма "Дюна", появилась на премьере фильма Дени Вильнева во время Венецианского кинофестиваля в телесном облегающем наряде. Платье из эко-кожи от Balmain будто облепившее мокрыми складками идеальную фигуру актрисы, стало одним из самых модных решений светского сезона.

[ + – ] Зендая и Тимоти Шаламе на премьере "Дюны" Фото: Getty Images

А ведь Зендая часто впечатляет поклонников и модных критиков, выбирая яркие и оригинальные наряды для светских мероприятий. Так что ее очередной триумф можно считать ее новой победой на модной арене.

Пурпурно-фиолетовое великолепие Леди Гага

Певица часто демонстрирует потрясающие и экстравагантные образы. Собственно, благодаря им, во многом, она заставила говорить о себе СМИ в начале карьеры, сделав эпатажные костюмы частью своего образа.

[ + – ] Леди Гага в Gucci Фото: Getty Images

Лиловое платье из новой коллекции Gucci Love Parade SS22, в котором Гага появилась на премьере фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи", стало одним из самых эффектных нарядов на красных дорожках 2021. Стоит отметить, что певица устроила из своего появления на фотоколе настоящее шоу.

Белла Хадид

Знаменитая модель любит откровенные наряды и производить впечатление. И на Каннском фестивале она превзошла саму себя: Белла появилась в платье от французского бренда Schiaparelli.

[ + – ] Белла Хадид в Schiaparelli Фото: Getty Images

Черное платье с длинными рукавами отличилось глубоким декольте, которое было декорировано позолоченным украшением из латуни, выполненным в виде анатомических легких человека и прикрывающих обнаженную грудь модели.

Билли Айлиш

Молодое дарование Билли Айлиш обычно приходила на премьеры и мероприятия в мешковатых шортах и свободных футболках, скрывающих фигуру. Она говорила, что ей не нравится ее тело, и она не надевает платья, потому что боится, что ее будут за это ненавидеть и осуждать. Но на бал Met Gala певица пришла в потрясающем платье от Oscar de la Renta классического силуэта: с узким корсетом и пышной юбкой.

[ + – ] Билли Айлиш в Oscar de la Renta Фото: Getty Images

Примечательно, что на такую решительную смену имиджа певица решилась только при условии, что модный дом перестанет продавать изделия из натурального меха.

Ана де Армас

Кубино-испанская актриса сыграла в новом фильме о Бонде эпизодическую роль, но ей удалось произвести впечатление на фанатов франшизы, когда она мастерски расправлялась со злодеями в черном вечернем платье с очень глубоким декольте и открытой спиной.

[ + – ] Ана де Армас в Louis Vuitton Фото: Getty Images

На красной дорожке в день премьеры Ана затмила всех, выбрав схожий наряд от Louis Vuitton с глубоким V-образным декольте и бретельками, расшитыми мелкими стразами.