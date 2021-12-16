Сукня року. Топ-7 нарядів знаменитостей, які стали сенсацією в 2021 році

Після тривалої перерви у світських подіях, селебріті в 2021 році вирішили довести, що не втратили почуття стилю та вражали вбраннями. Але запам'яталися лише деякі.

2021 був багатий на світські події і часто знаменитості з'являлися на червоних доріжках у таких приголомшливих вбраннях, що буквально затьмарювали подію, на якій з'являлися. Про це пише In Style.

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У 2021 році помітних нарядів було достатньо, але лише деякі з них обговорювалися модними редакторами провідних видань і користувачами мереж. Утім, ті, кому вдалося блиснути на червоній доріжці, відразу ставав мало не іконою стилю.

Золота сукня Кейт Міддлтон

Це розкішне вбрання, в якому герцогиня Кембриджська з'явилася на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати", справило небувале враження на шанувальників королівської родини Великобританії та особисто дружини принца Вільяма. Вона вийшла на червону доріжку в золотій вечірній сукні від Jenny Packham, повністю розшитій паєтками. Відома дизайнерка зізналася, що на створення сукні її надихнула дівчина Бонда Джілл Мастерсон із серії "Голдфінгер" (1964), яка загинула, згідно із сюжетом картини, коли всі її "дівчата Бонда" покрили золотою фарбою.

[ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty Images

Спочатку сукня була створена в єдиному екземплярі, але після того, як Кейт Міддлтон викликала фурор на прем'єрі Бонда, затьмаривши "винуватців" урочистості, вбрання стало доступним для покупки онлайн. І незважаючи на ціну 4 тисячі фунти стерлінгів, продається сукня дуже активно.

Чорний тотал-лук Кім Кардаш'ян

Кім давно давно відома своїм екстравагантним смаком в одязі. Іноді вона приміряє вбрання, яке інші модниці не ризикнули б одягнути.

[ + – ] Кім Кардаш'ян у Balenciaga Фото: Getty Images

Так, цьогоріч на балі Met Gala вона з'явилася в образі total black від Balenciaga, який повністю закривав її фігуру й обличчя. Кім знадобилася допомога, щоб піднятися сходами. Сам образ породив сотні мемів, але образ точно вийшов разючим. Утім, обговорюють його й досі.

"Мокра" сукня Зендеї

Співачка й акторка Зендея, зірка серіалу "Ейфорія" та фільму "Дюна", з'явилася на прем'єрі фільму Дені Вільнева під час Венеціанського кінофестивалю у тілесному вбранні. Сукня з екошкіри від Balmain, що ніби обліпила мокрими складками ідеальну фігуру акторки, стала одним із наймодніших рішень світського сезону.

[ + – ] Зендея та Тімоті Шаламе на прем'єрі "Дюни" Фото: Getty Images

Адже Зендея часто вражає шанувальників і модних критиків, обираючи яскраві й оригінальні вбрання для світських заходів. Отже, її черговий тріумф можна вважати її новою перемогою на модній арені.

Пурпурно-фіолетова пишнота Леді Гага

Співачка часто демонструє приголомшливі й екстравагантні образи. Власне, завдяки їм багато в чому вона змусила говорити про себе ЗМІ на початку кар'єри, зробивши епатажні костюми частиною свого образу.

[ + – ] Леді Гага в Gucci Фото: Getty Images

Лілова сукня з нової колекції Gucci Love Parade SS22, в якому Гага з'явилася на прем'єрі фільму Рідлі Скотта "Дім Гуччі", стало одним із найефектніших вбрань на червоних доріжках 2021. Варто зазначити, що співачка влаштувала зі своєї появи на фотоколі справжнє шоу.

Белла Хадід

Знаменита модель любить відверті вбрання та справляти враження. І на Каннському фестивалі вона перевершила саму себе: Белла з'явилася у сукні від французького бренду Schiaparelli.

[ + – ] Белла Хадід у Schiaparelli Фото: Getty Images

Чорна сукня з довгими рукавами підкреслювалася глибоким декольте, яке було декороване позолоченою прикрасою з латуні, виконаною у вигляді анатомічних легень людини, котре прикриває оголені груди моделі.

Біллі Айліш

Молоде обдарування Біллі Айліш зазвичай приходила на прем'єри та заходи у мішкуватих шортах і вільних футболках, що приховують фігуру. Вона говорила, що їй не подобається її тіло, і вона не одягає сукні, бо боїться, що її за це ненавидітимуть і засуджуватимуть. Але на бал Met Gala співачка прийшла у приголомшливій сукні від Oscar de la Renta класичного силуету: з вузьким корсетом і пишною спідницею.

[ + – ] Біллі Айліш в Oscar de la Renta Фото: Getty Images

Варто зазначити, що на таку рішучу зміну іміджу співачка наважилася лише за умови, що модний будинок припинить продавати вироби із натурального хутра.

Ана де Армас

Кубино-іспанська акторка зіграла в новому фільмі про Бонда епізодичну роль, але їй вдалося справити враження на фанатів франшизи, коли вона майстерно розправлялася із лиходіями у чорній вечірній сукні з дуже глибоким декольте та відкритою спиною.

[ + – ] Ана де Армас у Louis Vuitton Фото: Getty Images

На червоній доріжці в день прем'єри Ана затьмарила всіх, обравши схоже вбрання від Louis Vuitton із глибоким V-подібним декольте і бретельками, розшитими дрібними стразами.