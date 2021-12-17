"Мисс Украина-2021" Александра Яремчук прокомментировала отмену конкурса "Мисс Мира"

Конкурс отменили всего за шесть часов до начала, после того, как сразу у нескольких участниц обнаружили коронавирус

В Пуэрто-Рико произошло событие, которого давно не случалось – за несколько часов до начала финала был отменен конкурс красоты "Мисс Мира". И участницы со всего мира, включая украинскую красавицу Александру Яремчук так и не смогли подняться на сцену. Яремчук уже прокомментировала досадное происшествие в своем Instagram.

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"Был очень тяжелый месяц, как морально, так и физически! Разочарована и расстроена, ведь много времени, сил и энергии было отдано на подготовку", – лаконично написала Яремчук.

Александра опубликовала снимок, сделанный на тропическом пляже, и позировала на фоне пальм в патриотическом сине-желтом купальнике, укрывая плечи украинским флагом.

Фото: Instagram yaremchuuk

В официальном заявлении украинского конкурса "Мисс Украина" представители расписали суть проблемы более подробно.

"К сожалению, конкурс был отменен, поскольку большое количество девушек заболело. Я очень расстроена и разочарована, ведь много времени и сил было положено на подготовку. Этот месяц оказался очень тяжелым: как морально, так и физически. Но мы не теряем надежды, что в ближайшее время конкурс состоится", – прокомментировала ситуацию Яремчук.

Ранее она постила снимки и видео из отеля, где участницы готовились к конкурсу и демонстрировали свои образы в вечерних платьях.

[ + – ] Александра Яремчук во время подготовки к конкурсу "Мисс Мира"

Напомним, конкурс пришлось отменить, когда выяснилось, что многие из участниц заболели COVID-19. Всего коронавирус выявили у 38 человек, задействованных в конкурсе. Среди них – 23 девушки-участницы. При этом подготовка мероприятия в Пуэрто-Рико длилась несколько месяцев.

В настоящее время новая дата проведения конкурса неизвестна. Организаторы ожидают стабилизации ситуации с коронавирусом и проведут "Мисс Мира" в течение 90 дней.

"Финал проведем в Пуэрто-Рико Coliseum Jose Miguel Agrelot в течение следующих 90 дней", — пообещали организаторы. И скорей всего красавицам со всего мира придется вернуться домой, чтобы собраться вновь уже не ранее марта.