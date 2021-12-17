"Міс Україна-2021" Олександра Яремчук прокоментувала скасування конкурсу "Міс Світу"

Конкурс скасували лише за шість годин до початку, після того, як одразу в кількох учасниць виявили коронавірус

У Пуерто-Ріко сталася подія, якої давно не траплялося – за кілька годин до початку фіналу було скасовано конкурс краси "Міс Світу". І учасниці зі всього світу, включаючи українську красуню Олександру Яремчук, так і не змогли піднятися на сцену. Яремчук уже прокоментувала прикру подію у своєму Instagram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Був дуже важкий місяць, як морально, так і фізично! Розчарована та засмучена, адже багато часу, сил та енергії було віддано на підготовку", – лаконічно написала Яремчук.

Олександра опублікувала знімок, зроблений на тропічному пляжі, та позувала на тлі пальм у патріотичному синьо-жовтому купальнику, вкриваючи плечі українським прапором.

Фото: Instagram yaremchuuk

В офіційній заяві українського конкурсу "Міс Україна" представники розписали суть проблеми докладніше.

"На жаль, конкурс було скасовано, оскільки велика кількість дівчат захворіла. Я дуже засмучена і розчарована, адже багато часу та сил було покладено на підготовку. Цей місяць виявився дуже важким: як морально, так і фізично. Але ми не втрачаємо надії, що Найближчим часом конкурс відбудеться", – прокоментувала ситуацію Яремчук.

Раніше вона постила знімки та відео з готелю, де учасниці готувалися до конкурсу та демонстрували свої образи у вечірніх сукнях.

[ + – ] Олександра Яремчук під час підготовки до конкурсу "Міс Світу"

Нагадаємо, конкурс довелося скасувати, коли з'ясувалося, що багато хто з учасниць захворів на COVID-19. Загалом коронавірус виявили в 38 осіб, залучених у конкурсі. Серед них – 23 дівчини-учасниці. При цьому підготовка заходу в Пуерто-Ріко тривала кілька місяців.

Наразі нова дата проведення конкурсу невідома. Організатори очікують на стабілізацію ситуації з коронавірусом та проведуть "Міс Світу" протягом 90 днів.

"Фінал проведемо в Пуерто-Ріко Coliseum Jose Miguel Agrelot протягом наступних 90 днів", — пообіцяли організатори. І найшвидше красуням з усього світу доведеться повернутися додому, щоб зібратися знову вже не раніше березня.