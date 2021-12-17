Модные тренды 2021-2022. Как подобрать идеальный наряд на Новый год

Тигр, хозяин следующего года, любит голубой цвет, изящество и свободу. Все это и необходимо учитывать, продумывая наряд для новогодней вечеринки.

Выбор наряда для встречи Нового года – тот еще квест. Любой моднице хочется выглядеть сногсшибательно и вместе с тем передать привет покровителю грядущих 12 месяцев, чтобы он не обделил удачей и плюшками в наступающем году. Фокус собрал главные советы по подбору нарядов для встречи 2022 года.

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Выбираем цвет

Поскольку хозяином следующего года является Голубой (черный, синий) водяной тигр, то и наряд стоит выбирать в этой палитре – от небесно-голубого до темно-синего. Если вы собираетесь встречать Новый год дома и не планируете звать гостей, но хотите угодить Тигру, то стилисты рекомендуют выбрать уютную пижаму в упомянутых выше цветах или полунарядный трикотажный костюм, который тоже подчеркнет вашу готовность дружить с хозяином года. А вот при подготовке похода в гости к друзьям или в ресторан стоит обратить внимание на более солидные наряды. Это могут быть как модные в этом сезоне бархатные брючные костюмы и платья, так и вечерние наряды, причем максимально воздушные и свободные, поскольку Тигру свойственно стремление к простору. Кроме того, эксперты советуют не экономить на нарядах и выбирать платья и костюмы из натуральных тканей: шелка, замши и т.п.

Фасон: на чем остановиться

Фасон наряда для встречи Нового года не должен быть вычурным и слишком умудренным. Как уже говорилось выше, Тигр любит свободу, а еще – элегантность и изящество. Кроме того, главной стихией года является вода, поэтому платья из струящихся, легких и блестящих тканей, имитирующих водные переливы, пайетки – более чем актуальны в новогоднюю ночь. Красиво и уместно будут смотреться платья с асимметрией, открытыми плечами, разрезами или драпировкой.

Неплохим выбором станут, среди прочего, платье-футляр или модель в бельевом стиле, а также классическое little black dress, особенно если на нем есть интересные детали.

Аксессуары

Подбирая аксессуары, важно не переборщить. Украшения должны дополнять наряд, а не становиться акцентом, поэтому никаких массивных цепей, колье и ожерелий. Лучше использовать тоненькие струящиеся цепочки с маленькими камнями или подвесками для придания изюминки образу, а также похожие серьги. Выбирайте золото и серебро, в крайнем случае – очень качественную бижутерию, чтобы не разочаровать Тигра.

Что касается сумочек, то лучше выбрать серебристые или золотистые клатчи, поскольку металл усиливает действие воды и придает праздничному облику завершенный вид. То же касается и обуви: золотистые или серебряные туфли и босоножки – лучший вариант для новогодней ночи. Также подойдет обувь, отделанная стразами.

Для тех, кто все никак не может определиться с выбором, предлагаем рассмотреть внимательно подборку стилиста Яны Платоновой, которая предложила сразу 28 вариантов нарядов для вечеринки.

Добавим, что модели нарядов для встречи Нового года в кругу друзей практически не отличаются от тех, которые стилисты рекомендуют для похода на корпоратив 2021/2022.