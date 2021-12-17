Модні тренди 2021-2022. Як створити ідеальне вбрання на Новий рік
Тигр, господар наступного року, любить блакитний колір, витонченість та свободу. Усе це необхідно враховувати, продумуючи вбрання для новорічної вечірки.
Вибір вбрання для зустрічі Нового року – це ще той квест. Будь-якій модниці хочеться виглядати карколомно і разом з тим передати привіт покровителю прийдешніх 12 місяців, щоб він не обділив удачею і плюшками в наступному році. Фокус зібрав головні поради щодо підбору нарядів для зустрічі 2022 року.
Вибираємо колір
Оскільки господарем наступного року є Блакитний (чорний, синій) водяний тигр, то й убрання варто обирати в цій палітрі – від небесно-блакитного до темно-синього. Якщо ви збираєтеся зустрічати Новий рік вдома і не плануєте звати гостей, але хочете догодити Тигру, то стилісти рекомендують вибрати затишну піжаму у згаданих вище кольорах або напівнарядний трикотажний костюм, який також підкреслить вашу готовність дружити з господарем року. А ось при підготовці походу в гості до друзів або ресторан варто звернути увагу на солідні вбрання. Це можуть бути як модні цього сезону оксамитові штанні костюми і сукні, так і вечірні вбрання, причому максимально повітряні і вільні, оскільки Тигру властиве прагнення простору. Крім того, експерти радять не економити на вбраннях та вибирати сукні та костюми з натуральних тканин: шовку, замші тощо.
Фасон: на чому зупинитися
Фасон вбрання для зустрічі Нового року не повинен бути химерним і занадто навченим. Як уже говорилося вище, Тигр любить свободу, а ще – елегантність та витонченість. Крім того, головною стихією року є вода, тому сукні зі струменів, легких та блискучих тканин, що імітують водні переливи, паєтки – більш ніж актуальні в новорічну ніч. Красиво і доречно виглядатимуть сукні з асиметрією, відкритими плечима, розрізами або драпіруванням.
Непоганим вибором стануть, серед іншого, сукня-футляр або модель у стилі білизни, а також класичне little black dress, особливо якщо на ньому є цікаві деталі.
Аксесуари
Підбираючи аксесуари, важливо не переборщити. Прикраси повинні доповнювати вбрання, а не ставати акцентом, тому ніяких масивних ланцюгів, кольє та намисто. Краще використовувати тоненькі ланцюжки, що струмують, з маленькими каменями або підвісками для надання родзинки образу, а також схожі сережки. Вибирайте золото та срібло, у крайньому випадку – дуже якісну біжутерію, щоб не розчарувати Тигра.
Щодо сумочок, то краще вибрати сріблясті або золотисті клатчі, оскільки метал посилює дію води і надає святковому образу завершеного вигляду. Те саме стосується і взуття: золотисті чи срібні туфлі та босоніжки – найкращий варіант для новорічної ночі. Також підійде взуття, оброблене стразами.
Для тих, хто все ніяк не може визначитися з вибором, пропонуємо уважно розглянути добірку стилістки Яни Платонової, яка запропонувала відразу 28 варіантів нарядів для вечірки.
Додамо, що моделі вбрання для зустрічі Нового року в колі друзів практично не відрізняються від тих, які стилісти рекомендують для походу на корпоратив 2021/2022.