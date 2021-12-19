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Блогер рассказала, как мыть голову всего два раза в месяц и получить роскошную шевелюру

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блогер
Фото: Скриншот | Блогер с рыжими волосами поделилась секретами красоты

Рыжеволосая девушка под ником _theredhead утверждает, что ей удалось не мыть голову на протяжении 25 дней, но при этом ее пряди оставались чистыми и блестящими.

Блогер по имени Хейли, у которой есть свой аккаунт в TikTok с 312 тысячами фолловеров, поделилась секретами того, как иметь красивые и длинные волосы, моя голову всего пару раз в месяц.

Девушка под ником _theredhead (рыжеволосая) вещает в кадре, демонстрируя красивые рыжие волосы со сложным окрашиванием, которые выглядят очень здоровыми и ухоженными, о чем говорит их блеск.

По словам блогера, добиться таких результатов ей помогло то, что она редко моет волосы, а во время приема душа прячет их под полотенцем, чтобы они не намокли. Более того, для расчесывания длинных прядей Хейли пользуется специальной расческой.

Одним из секретов своих волос она назвала особенные тренировки.

Блогер учит подписчиков как можно реже пользоваться шампунем

В общении с одним из подписчиков девушка рассказала, что моет голову раз или два в месяц, и это "идеально подходит большинству людей".

Сохранять волосы чистыми и ухоженными ей помогает сухой шампунь. Его она наносит на кожу головы и за уши перед сном. Во время приема душа блогер делает все, чтобы не допустить попадания на прическу воды и пара. В ход идут полотенце или бумажный пакет.

В те редкие дни, когда она все же моет голову традиционным способом, Хейли использует глубокое очищение кожи головы с помощью скрабов и масок. Самый длительный перерыв, на протяжении которого она не мыла свои волосы, составил 25 дней.

Хейли не мыла голову 25 дней подряд

У девушки – десятки тысяч просмотров и много последовательниц, которые, следуя ее советам, начали отказываться от частого мытья головы и уже делятся первыми результатами в комментариях под ее постами.

Пока Хейли ухаживает за своими волосами и лелеет их, мексиканский рэпер Дэн Сур решил проблему с шевелюрой куда экстраординарнее. Он заменил натуральные волосы золотыми цепями, благодаря чему теперь прославился на весь мир. Дэн утверждает, что он стал первым и единственным музыкантом, прошедшим такую процедуру на сегодняшний день.