Блогер рассказала, как мыть голову всего два раза в месяц и получить роскошную шевелюру

Рыжеволосая девушка под ником _theredhead утверждает, что ей удалось не мыть голову на протяжении 25 дней, но при этом ее пряди оставались чистыми и блестящими.

Блогер по имени Хейли, у которой есть свой аккаунт в TikTok с 312 тысячами фолловеров, поделилась секретами того, как иметь красивые и длинные волосы, моя голову всего пару раз в месяц.

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Девушка под ником _theredhead (рыжеволосая) вещает в кадре, демонстрируя красивые рыжие волосы со сложным окрашиванием, которые выглядят очень здоровыми и ухоженными, о чем говорит их блеск.

По словам блогера, добиться таких результатов ей помогло то, что она редко моет волосы, а во время приема душа прячет их под полотенцем, чтобы они не намокли. Более того, для расчесывания длинных прядей Хейли пользуется специальной расческой.

Одним из секретов своих волос она назвала особенные тренировки.

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В общении с одним из подписчиков девушка рассказала, что моет голову раз или два в месяц, и это "идеально подходит большинству людей".

Сохранять волосы чистыми и ухоженными ей помогает сухой шампунь. Его она наносит на кожу головы и за уши перед сном. Во время приема душа блогер делает все, чтобы не допустить попадания на прическу воды и пара. В ход идут полотенце или бумажный пакет.

В те редкие дни, когда она все же моет голову традиционным способом, Хейли использует глубокое очищение кожи головы с помощью скрабов и масок. Самый длительный перерыв, на протяжении которого она не мыла свои волосы, составил 25 дней.

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У девушки – десятки тысяч просмотров и много последовательниц, которые, следуя ее советам, начали отказываться от частого мытья головы и уже делятся первыми результатами в комментариях под ее постами.

Пока Хейли ухаживает за своими волосами и лелеет их, мексиканский рэпер Дэн Сур решил проблему с шевелюрой куда экстраординарнее. Он заменил натуральные волосы золотыми цепями, благодаря чему теперь прославился на весь мир. Дэн утверждает, что он стал первым и единственным музыкантом, прошедшим такую процедуру на сегодняшний день.