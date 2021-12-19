Блогерка розповіла, як мити голову лише двічі на місяць та отримати розкішну шевелюру

Рудоволоса дівчина під ніком _theredhead стверджує, що їй вдалося не мити голову протягом 25 днів, але при цьому її волосся залишалося чистим та блискучим.

Блогер на ім'я Хейлі, яка має свій аккаунт у TikTok з 312 тисячами фоловерів, поділилася секретами того, як мати красиве і довге волосся, миючи голову всього пару разів на місяць.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Дівчина під ніком _theredhead (рудоволоса) спілкується у кадрі, демонструючи красиве руде волосся зі складним фарбуванням, що має дуже здоровий і доглянутий вигляд, про що говоритьйого блиск.

За словами блогерки, досягнути таких результатів їй допомогло те, що вона рідко миє волосся, а під час прийому душа ховає їх під рушником, щоб воно не намокло. Ба більше, для розчісування довгих пасм Хейлі користується спеціальним гребінцем.

Одним із секретів свого волосся вона назвала особливі тренування.

[ + – ] Блогер вчить передплатників якомога рідше користуватися шампунем

У спілкуванні з одним з підписників дівчина розповіла, що миє голову раз чи два на місяць, і це "ідеально підходить більшості людей".

Зберігати волосся чистим і доглянутим їй допомагає сухий шампунь. Його вона наносить на шкіру голови та за вуха перед сном. Під час прийому душа блогерка робить усе, щоб не допустити попадання на зачіску води та пари. Для цього використовує рушники або паперовий пакет.

У ті рідкісні дні, коли вона все ж таки миє голову традиційним способом, Хейлі використовує глибоке очищення шкіри голови за допомогою скрабів і масок. Найтриваліша перерва, протягом якої вона не мила своє волосся, склала 25 днів.

[ + – ] Хейлі не мила голову 25 днів поспіль

У дівчини – десятки тисяч переглядів і багато послідовниць, які, дотримуючись її порад, почали відмовлятися від частого миття голови та вже діляться першими результатами у коментарях під її постами.

Поки Хейлі доглядає своє волосся і плекає його, мексиканський репер Ден Сур вирішив проблему з шевелюрою куди екстраординарніше. Він замінив натуральне волосся золотими ланцюгами, завдяки чому тепер прославився на весь світ. Ден стверджує, що він став першим і єдиним музикантом, який пройшов таку процедуру на сьогоднішній день.