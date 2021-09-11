Мексиканський репер замінив натуральне волосся на золоті ланцюги і став Інтернет-сенсацією

Таким чином музикант вирішив залишити слід у музиці, вважаючи, що про артиста з золотим волоссям точно заговорять.

Схоже на те, що дуже скоро серед реперів хвалитися пачками грошей стане моветоном, оскільки 23-річний музикант Ден Сур запустив новий тренд — злитки золота. Більш того, він не тільки позує з ними для своїх відео в соцмережах, а й пішов далі: замість натурального волосся його голову вкривають золоті ланцюги.

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Репер, який родом з Мексики, раніше був власником звичайних чорних довгих пасм, проте вирішив, що такий образ йому не підходить, і зважився на зміни.

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В одному зі своїх відеороликів Сур зазначив, що він був зацікавлений в тому, щоб прокласти свій власний шлях у світі репу, що привело його до подібних метаморфоз у зовнішності, і перший пост "золотого" артиста в його акаунті датується 10 квітня.

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"Правду кажучи, я хотів зробити щось інше, тому що я бачу, що всі фарбують волосся. Сподіваюся, тепер не всі мене копіюють", – пояснив він.

За словами репера, коштів на цю процедуру він не пошкодував. Сур розповів, що кожен з ланцюгів прикріплений на свій гачок, які йому імплантували в шкіру голови по всьому черепу.

Ден стверджує, що він став першим і єдиним музикантом, який пройшов таку процедуру на сьогоднішній день.

"Це моє волосся. Золоте волосся. Я перший репер, якому імплантували золоте волосся в історії людства", – стверджує він.

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Крім золотого волосся, у артиста – золоті вініри, а шию прикрашає масивний золотий нашийник. В інших своїх постах виконавець демонструє ювелірний виріб, виконаний у формі декількох пов'язаних золотих злитків.

Після того, як зовнішність Сура змінилася, він став викликати підвищений інтерес у публіки, і кількість його підписників у соцмережах почала зростати. В Instagram за ним стежать 42,4 тис осіб, а в TikTok кількість фоловерів наближається до двох мільйонів.

Раніше ми писали про репера Lil Uzi Vert, який імплантував собі в лоб діамант вартістю $ 24 млн, але потім видалив його зі своєї голови.