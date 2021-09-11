Мексиканский рэпер заменил натуральные волосы на золотые цепи и стал Интернет-сенсацией

Таким образом музыкант решил оставить след в музыке, считая, что об артисте с золотыми волосами точно заговорят.

Похоже на то, что очень скоро среди рэперов хвастаться пачками денег станет моветоном, поскольку 23-летний музыкант Дэн Сур запустил новый тренд – слитки золота. Более того, он не только позирует с ними для своих видео в соцсетях, но и пошел дальше: вместо натуральных волос его голову покрывают золотые цепи.

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Рэпер, который родом из Мексики, ранее был обладателем обычных черных длинных локонов, однако решил, что такой образ ему не подходит, и решился на изменения.

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В одном из своих видеороликов Сур отметил, что он был заинтересован в том, чтобы проложить свой собственный путь в мире рэпа, что привело его к подобным метаморфозам во внешности, и первый пост "озолотившегося" артиста в его аккаунте датируется 10 апреля.

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"По правде говоря, я хотел сделать что-то другое, потому что я вижу, что все красят волосы. Надеюсь, теперь не все меня копируют", – объяснил он.

По словам рэпера, средств на эту процедуру он не пожалел. Сур рассказал, что каждая из цепей прикреплена на свой крючок, которые ему имплантировали в кожу головы по всему черепу.

Дэн утверждает, что он стал первым и единственным музыкантом, прошедшим такую процедуру на сегодняшний день.

"Это мои волосы. Золотые волосы. Я первый рэпер, которому имплантировали золотые волосы в истории человечества", – утверждает он.

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Кроме золотых волос, у артиста – золотые виниры, а шею украшает массивный золотой ошейник. В других своих постах исполнитель демонстрирует ожерелье, выполненное в форме нескольких связанных золотых слитков.

После того, как внешность Сура изменилась, он стал вызывать повышенный интерес у публики, и количество его подписчиков в соцсетях начало расти. В Instagram за ним следят 42,4 тыс человек, а в TikTok количество подписчиков приближается к двум миллионам.

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