Модные тренды зимы 2021/22. Анджелина Джоли показала, с чем сочетать стильное черное пальто

Анджелина Джоли прогулялась с приемным сыном Паксом по Западному Голливуду.

46-летняя Анджелина Джоли любит и умеет носить черный цвет, и ее новое появление на улицах Лос-Анджелеса – очередное тому подтверждение, пишет Daily Mail.

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Знаменитость прошлась по магазинам в Западном Голливуде в компании своего 18-летнего приемного сына Пакса Тьена Джоли-Питта. В частности они посетили Fred Segal, где продаются одежда и аксессуары. А затем Анджелина и Пакс пообедали в ресторане Sugarfish.

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Для выхода Энджи выбрала элегантное черное длинное пальто, под которое надела классические расклешенные серые брюки со стрелками. Образ дополнили черные туфли-лодочки и такого же цвета сумка от Christian Dior. Лицо знаменитости скрывала черная маска. Серо-черный ансамбль актриса разбавила ярко-красным маникюром и серьгами-подвесками.

[ + – ] В качестве акцента к серо-черному ансамблю Джоли выбрала ярко-красный маникюр

Пакс выглядел гораздо более непринужденно в темных брюках, белых кроссовках и такого же цвета футболке с круглым вырезом. Ансамбль дополняли светло-серая ветровка и бейсболка. Как и мать, парен был в черной защитной маске.

Напомним, ранее Энджи пришла на официальную встречу в сопровождении своей 16-летней приемной дочери Захары.