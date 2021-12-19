Анджелина Джоли пришла на официальную встречу с 16-летней дочерью Захарой

Встреча состоялась в рамках вопроса разработки закона о насилии в отношении женщин

Накануне 46-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли вместе со своей 16-летней дочерью Захарой посетила Вашингтон. Визит был посвящен встрече с политическими деятелями, занимающимися разработкой Закона о насилии в отношении женщин, цель которого – поддержать жертв сексуального и домашнего насилия. Об этом стало известно из соответствующего поста Джоли в ее Instagram.

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[ + – ] Дочь Анджелины Джоли 16-летняя Захара посетила официальную встречу в Вашингтоне

"Для нас это большая честь посетить Вашингтон, округ Колумбия, с Захарой, чтобы поработать с адвокатами и законодателями над модернизацией и укреплением Закона о насилии в отношении женщин… Нам нужны реформы, включая обучение судей… программы грантов на технологию выявления синяков на всех тонах кожи и создания обьективного сбора судебно-медицинских доказательств, а также защиту для наиболее уязвимых слоев населения", — подписала серию снимков со встречи Анджелина Джоли.

[ + – ] Анджелина Джоли с детьми. Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Судя по всему, голливудская актриса имеет целью привлечь своих детей к активной общественной позиции и процессам, которыми сама занимается в последние годы.

Следует отметить, что после развода с Брэдом Питтом в 2016 году Анджелина Джоли делила в судах опеку над их детьми в течение 5 лет.

Ранее Фокус сообщал, что 15-летняя биологическая дочь Джоли и Питта Шайло удивляет публику своими талантами, в частности, девушка отлично чувствует музыку и ритм танца.

Напомним, что скрывается в сумочке Анджелины Джоли.