Анджеліна Джолі прийшла на офіційну зустріч з 16-річною дочкою Захарою

Зустріч відбулася у межах питання розробки закону про насилля щодо жінок

Напередодні 46-річна голлівудська акторка Анджеліна Джолі разом зі своєю 16-річною донькою Захарою відвідала Вашингтон. Візит був присвячений зустрічі з політичними діячами, які займаються розробкою Закону про насилля щодо жінок, який має на меті підтримати жертв сексуального та домашнього насилля. Про це стало відомо з відповідного поста Джолі в її Instagram.

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[ + – ] Донька Анджеліни Джолі 16-річна Захара відвідала офіційну зустріч у Вашингтоні

"Для нас це велика честь відвідати Вашингтон, округ Колумбія, із Захарою, аби попрацювати з адвокатами та законодавцями над модернізацією та закріпленням Закону про насилля щодо жінок…Нам потрібні реформи, включаючи навчання суддів … програми грантів на технологію виявлення синців на всіх тонах шкіри та створення неупередженого збору судово-медичних доказів, а також захист для найбільш уразливих верств населення", — підписала серію знімків із зустрічі Анджеліна Джолі.

[ + – ] Анджеліна Джолі з дітьми. Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Судячи з усього, голлівудська акторка має на меті залучити своїх дітей до активної громадської позиції та процесів, якими сама займається протягом останніх років.

Варто зазначити, що після розлучення з Бредом Піттом у 2016 році Анджеліна Джолі ділила у судах опіку над їхніми дітьми упродовж 5 років.

Раніше Фокус повідомляв, що 15-річна біологічна донька Джолі та Пітта Шайло дивує публіку своїми талантами, зокрема дівчина відмінно відчуває музику та ритм танцю.

Нагадаємо, що ховається в сумочці Анджеліни Джолі.