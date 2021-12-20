Модні тренди зими 2021/22. Анджеліна Джолі показала, з чим поєднувати стильне чорне пальто

Анджеліна Джолі прогулялася з прийомним сином Паксом по Західному Голлівуду.

46-річна Анджеліна Джолі любить і вміє носити чорний колір, і її нова поява на вулицях Лос-Анджелеса – чергове підтвердження цього, пише Daily Mail.

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Знаменитість пройшла магазинами в Західному Голлівуді в компанії свого 18-річного прийомного сина Пакса Тьєна Джолі-Пітта. Зокрема, вони відвідали Fred Segal, де продаються одяг і аксесуари. А потім Анджеліна та Пакс пообідали в ресторані Sugarfish.

[ + – ] Анджеліна Джолі та її прийомний син Пакс Фото: Dailymail.co.uk

Для виходу Енджі обрала елегантне довге чорне пальто, під яке надягла класичні розкльошені сірі штани зі стрілками. Образ доповнили чорні туфлі-човники та такого ж кольору сумка від Christian Dior. Обличчя знаменитості приховувала чорна маска. Сіро-чорний ансамбль акторка розбавила яскраво-червоним манікюром та сережками-підвісками.

[ + – ] Як акцент до сіро-чорного ансамблю Джолі вибрала яскраво-червоний манікюр.

Пакс мав набагато невимушеніший вигляд у темних штанах, білих кросівках і такого ж кольору футболці з круглим вирізом. Ансамбль доповнювали світло-сіра вітровка та бейсболка. Як і мати, хлопець був у чорній захисній масці.

Нагадаємо, раніше Енджі прийшла на офіційну зустріч у супроводі своєї 16-річної прийомної дочки Захари.