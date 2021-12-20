21 декабря наступает зимнее солнцестояние. Что можно и чего нельзя делать в этот день

Это самый короткий день в году, далее в северном полушарии начинает увеличиваться световой день

Солнцестояние происходит дважды в году – летом и зимой. Это астрономическое явление, когда Солнце пребывает на самом большом угловом расстоянии от экватора, и, соответственно, высота его минимальна для одного полушария Земли и максимальна для другого. Это приводит к таким явлениям, как самый длинный и самый короткий световые дни в году.

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Сначала световой день вырастет лишь на несколько секунд, однако 31 декабря он увеличится уже на шесть минут.

Но, кроме того, что это интересное научное событие, ему еще, как водится, приписываются мистические приметы. Это объяснимо, ведь ранее люди жили по солнечному циклу и в согласии с природой и любое изменение, которое вело к изменениям, воспринималось, как знак свыше и послание от богов. Фокус выяснил какие обычаи приняты в день зимнего солнцестояния, что можно делать в этот день, знаменующий курс на весну и какие приметы связаны с этим событием.

Как зимнее солнцестояние отмечали наши предки

Зимнему солнцестоянию придают особое значение практически в каждой культуре. Как известно, наши предки почитали Солнце, как источник жизни и силы, а потому день зимнего солнцестояния воспринимался, как победа света над тьмой и возрождение новой жизни. У многих народов именно этот день считался началом нового года. Германские народы в этот день праздновали аналог Нового года – Йоль, а римляне до III века – Sol Invictus. Люди просили дать богов теплое лето и обильный урожай.

В Шотландии был обычай запускать солнечное колесо – "cолнцеворот". Колесо обмазывали горящей смолой и пускали с горы. Оно символизировало солнце, ведь пылающие спицы напоминали солнечные лучи.

Для некоторых ритуалов строили особые сооружения – ведь Стоунхендж в Британии и Ньюгрейндж в Ирландии ориентированы по зрительной линии, указывающей восход солнца в день зимнего солнцестояния.

[ + – ] Стоунхендж в Британии Фото: ScienceAlert

Древние славяне в этот день отмечали рождество Коляды – ипостаси одного из главных славянских богов Даждьбога (Дажбога, Дажьбога), воплощавшего Солнце. В этот день у славян начинался первый месяц зимы и нового года – Колядень.

Самые холодные и короткие дни провожали за застольями и гуляниями. Из дуба и сосны разжигали ритуальный костер, который символизировал возрождение солнца, а на стол обязательно ставили круглый, как небесное светили, каравай. Дома украшали изображениями бога Велеса.

[ + – ] Языческие обряды в Исландии в день зимнего солнцестояния Фото: Скриншот

А в лесу вешали на ветви деревьев угощения и поливали корни сладким медом, чтобы весной они возродились, полные жизни.

Также считалось, что в этот день под видом людей, просящих милостыню, приходят души предков. Им нельзя отказывать.

Согласно древним преданиям, именно накануне зимнего солнцестояния Великая Богиня Мать рожает ребенка, который становится новым Солнечным Богом. И чтобы его поприветствовать, в наш мир приходят всяческие мифические существа: тролли, эльфы, духи и призраки. Также в Европе считалось, что в мир является великанша Грила и ее черный кот Йоль, которые похищали детей, что плохо себя вели.

Впрочем, коту была отведена более мирная роль – он следил, чтобы люди соблюдали традиции, содержали дом в чистоте и готовили вкусное угощение. Если хозяйка была нерадивой – кот мог ее съесть в отместку.

Именно в день зимнего солнцестояния появилась очаровательная традиция, которая позже вошла в христианские традиции — поцелуй под омелой, который сулит влюбленным вечное счастье.

Приметы зимнего солнцестояния

Если погода 21 декабря будет такой же, что и через 10 дней, а именно 31 декабря, в традиционный Новый год. Если 21 декабря день будет солнечный и морозный, то именно такой погоды стоит ожидать и в последний день 2021 года. Ну а если пасмурный и дождливый – то не стоит ждать красивой, "открыточной" погоды;

Если на растениях и земле лежит иней – стоит ждать хороший урожай;

Если 21 декабря будет спокойная безветренная погода – то урожай фруктов будет обильным;

Дождливая погода предвещает такую же мокрую и прохладную весну;

Если срезать вишневые веточки и поставить в воду, а они зацветут к Рождеству – то летом будет много ягод.

Значение имеют и первые дни после зимнего солнцестояния. Так, если 25 декабря с утра будет солнечно, то следует ждать поздней весны. А если утро 25 декабря будет пасмурным, то весна ожидается ранней и теплой. Погоду на февраль предвещает погода 27 декабря, на март – 28 декабря и так далее.

Что можно делать в день зимнего солнцестояния

Этот день считается волшебным, поэтому можно и нужно загадывать желания. Они обязательно сбудутся;

День зимнего солнцестояния – отличный день для генеральной уборки, считается, что, вынося мусор – убираешь негатив из собственного дома и своей жизни;

Это отличный день для новых начинаний – они обязательно увенчаются успехом;

В день зимнего солнцестояния стоит жечь свечи, как это делали наши предки – считается, что этот жар помогает солнцу вернуться в наш мир. Также можно обойти дом с зажженной свечой с шалфеем – это отгонит злые силы;

[ + – ] Свечи с шалфеем в подсвечнике из омелы Фото: Соцсети

И, начиная новое, следует избавиться и от чего-то старого и опостылевшего: работы, бойфренда, даже надоевшего платья. То, что придет на смену – будет лучше во стократ.

День зимнего солнцестояния – прекрасная дата, чтобы сыграть свадьбу. Брак будет долгим и счастливым;

Можно гадать. Считается, что предсказания, полученные в день зимнего солнцестояния, не лгут;

Если не нарядили елку – следует сделать это именно 21 декабря и обязательно повесить игрушки – символизирующие мечты. Они точно сбудутся.

Чего нельзя делать в день зимнего солнцестояния

Не стоит проводить 21 декабря в компании незнакомцев, иначе весь следующий год можно так и не найти свою любовь, или настоящих друзей и так и остаться в одиночестве;

Нельзя в этот день одалживать деньги;

Нельзя оставлять важные дела незаконченными, и стоит обязательно рассчитаться со старыми долгами;

Противопоказано ссориться с родными и близкими. Иначе конфликты, начатые в день зимнего солнцестояния, растянуться на десятилетия.

Астрологи рекомендуют в этот день повторить некоторые из древних обрядов. Так, можно пойти в лес и развесить на ветвях угощение для животных. Стоит сделать фонарик и поставить его на окно, чтобы помочь Солнцу вернуться в этот мир. Особо рекомендуется провести этот день с любимыми и семьей: потушить свет, зажечь свечи и провести вечер за чтением сказок. А если заранее приготовить лакомства — то можно задобрить и мифического черного кота, призвав удачу в дом.