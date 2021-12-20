21 грудня настає зимове сонцестояння. Що можна та чого не можна робити в цей день

Це найкоротший день року, далі в північній півкулі починає збільшуватися світловий день

Сонцестояння відбувається двічі на рік – влітку та взимку. Це астрономічне явище, коли Сонце перебуває на найбільшій кутовій відстані від екватора, і, відповідно, висота його мінімальна в одній півкулі Землі та максимальна іншій. Це призводить до таких явищ як найдовший і найкоротший світлові дні на рік.

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Спочатку світловий день зросте лише на кілька секунд, проте 31 грудня він збільшиться вже на шість хвилин.

Але, крім того, що це цікава наукова подія, їй ще, як водиться, приписуються містичні прикмети. Це зрозуміло, адже раніше люди жили за сонячним циклом і в злагоді з природою, і будь-яка зміна, яка вела до змін, сприймалася як знак згори та послання від богів. Фокус з'ясував, які звичаї прийняті в день зимового сонцестояння, що можна робити в цей день, який знаменує курс на весну, та які прикмети пов'язані з цією подією.

Як зимове сонцестояння відзначали наші пращури

Зимовому сонцестоянню надають особливого значення практично в кожній культурі. Як відомо, наші пращури шанували Сонце як джерело життя та сили, а тому день зимового сонцестояння сприймався як перемога світла над пітьмою та відродження нового життя. У багатьох народів цей день вважався початком нового року. Германські народи в цей день відзначається свято Нового року — Йоль, а римляни до III століття — Sol Invictus. Люди просили дати богів тепле літо та рясний урожай.

У Шотландії був звичай запускати сонячне колесо — "сонцеворот". Колесо обмазували смолою та пускали з гори. Воно символізувало сонце, адже палаючі спиці нагадували сонячні промені.

Для деяких ритуалів будували особливі споруди – адже Стоунхендж у Британії та Ньюгрейндж в Ірландії орієнтовані на зорову лінію, яка вказує на схід сонця в день зимового сонцестояння.

[ + – ] Стоунхендж у Британії Фото: ScienceAlert

У цей день відзначали різдво Коляди – іпостасі одного з головних слов'янських богів Дажбога, який утілював Сонце. Цього дня в слов'ян розпочинався перший місяць зими та нового року – Колядень.

Найхолодніші та найкоротші дні проводили за гуляннями та застіллями. З дуба та сосни розпалювали ритуальне багаття, яке символізувало відродження сонця, а на стіл обов'язково ставили круглий, як небесне світило, коровай. Будинки оздоблювали зображеннями бога Велеса.

[ + – ] Язичницькі обряди в Ісландії в день зимового сонцестояння Фото: Скриншот

А в лісі вішали на гілки дерев частування та поливали коріння солодким медом, щоб навесні вони відродилися, сповнені життя.

Також вважалося, що в цей день під виглядом людей, які просять милостиню, приходять душі предків. Їм не можна відмовляти.

Згідно з давніми переказами, саме напередодні зимового сонцестояння Велика Богиня Мати народжує дитину, яка стає новим Сонячним Богом. І щоб його привітати, у наш світ приходять усілякі міфічні істоти: тролі, ельфи, духи та примари. Також у Європі вважалося, що на світ з'являється велетка Грила та її чорний кіт Йоль, які викрадали дітей, які погано поводилися.

Утім, коту була відведена більш мирна роль – він стежив, щоб люди дотримувалися традиції, утримували будинок у чистоті та готували смачне частування. Якщо господиня була недбалою, кіт міг її з'їсти в помсту.

Саме в день зимового сонцестояння з'явилася чарівна традиція, яка пізніше увійшла до християнських традицій, — поцілунок під омелою, який обіцяє закоханим вічне щастя.

Прикмети зимового сонцестояння

Якщо погода 21 грудня буде такою самою, що й через 10 днів, а саме 31 грудня, у традиційний Новий рік. Якщо 21 грудня день буде сонячним і морозним, то саме такої погоди варто очікувати і в останній день 2021 року. Ну а якщо похмурий і дощовий – то не варто чекати гарної, "листівкової" погоди;

Якщо на рослинах і землі лежить іней – варто чекати на хороший урожай;

Якщо 21 грудня буде спокійна безвітряна погода – урожай фруктів буде рясним;

Дощова погода віщує таку ж мокру та прохолодну весну;

Якщо зрізати вишневі гілочки та поставити у воду, а вони зацвітуть до Різдва – то влітку буде багато ягід.

Значення мають перші дні після зимового сонцестояння. Так, якщо 25 грудня вранці буде сонячно, то слід чекати пізньої весни. А якщо ранок 25 грудня буде похмурим, то весна очікується ранньою та теплою. Погоду на лютий віщує погода 27 грудня, на березень – 28 грудня тощо.

Що можна робити в день зимового сонцестояння

Цей день вважається чарівним, тож можна та потрібно загадувати бажання. Вони обов'язково збудуться;

День зимового сонцестояння – чудовий день для генерального прибирання, вважається, що, виносячи сміття, прибираєш негатив із власного будинку та свого життя;

Це чудовий день для нових починань – вони обов'язково увінчаються успіхом;

У день зимового сонцестояння варто палити свічки, як це робили наші пращури, — вважається, що цей жар допомагає сонцю повернутися в наш світ. Також можна обійти будинок із запаленою свічкою з шавлією – це віджене злі сили;

[ + – ] Свічки з шавлією у свічнику з омели Фото: Соцсети

І, починаючи нове, слід позбутися й чогось старого й обридлого: роботи, бойфренда, навіть набридлої сукні. Те, що прийде на зміну, буде кращим у стократ.

День зимового сонцестояння – чудова дата, щоб зіграти весілля. Шлюб буде довгим і щасливим;

Можна гадати. Вважається, що передбачення, отримані в день зимового сонцестояння, не брешуть;

Якщо не вбрали ялинку, слід зробити це саме 21 грудня й обов'язково повісити іграшки, що символізують мрії. Вони точно збудуться.

Чого не можна робити в день зимового сонцестояння

Не варто проводити 21 грудня в компанії незнайомців, інакше весь наступний рік можна так і не знайти своє кохання або справжніх друзів і так і залишитися на самоті;

Не можна цього дня позичати гроші;

Не можна залишати важливі справи незакінченими та варто обов'язково розрахуватися зі старими боргами;

Протипоказано сваритися з рідними та близькими. Інакше конфлікти, започатковані в день зимового сонцестояння, розтягнуться на десятиліття.

Астрологи рекомендують цього дня повторити деякі з давніх обрядів. Так, можна піти в ліс і розвісити на гілках частування для тварин. Варто зробити ліхтарик і поставити його на вікно, щоб допомогти Сонцю повернутись у цей світ. Особливо рекомендується провести цей день із коханими та сім'єю: згасити світло, запалити свічки та провести вечір за читанням казок. А якщо заздалегідь приготувати ласощі, то можна задобрити й чорного міфічного кота, прикликавши удачу в будинок.