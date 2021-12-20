Бутсы на каблуках: чем удивила новая коллаборация Nike

Первую партию бутс уже раскупили, но вскоре они поступят в продажу по всему миру.

Японский бренд одежды, обуви и других изделий класса "люкс" Comme des Garçons совместно с компанией Nike запускает в продажу коллекцию черных и белых футбольных бутс на каблуке, сообщает Нypebae.

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Модель CDG x Nike HO21 Premier была впервые представлена вместе с другими коллекциями и совместной работой Salomon (французский бренд по производству спортивных товаров) еще на показе женской одежды Comme des Garçons Fall / Winter 21 под названием "Пейзаж теней".

Креативный директор Comme des Garçons Рей Кавакубо по-новому взглянула на футбольные бутсы. Модель, которая вдохновила японского дизайнера, впервые была создана компанией Nikе еще в 1992 году и называлась Tiempo Premier. Кроссовки изготовлены из гладкой стеганой кожи, а логотип Swoosh (символ производителя спортивной обуви и одежды Nike) добавляет контраста с каждой стороны. Сзади, на пятке, – тиснение Nike. Фишка обуви – трехсантиметровый каблук. С традиционной футбольной обувью модель роднит характерная строчка и подошва с заклепками.

Этот переосмысленный силуэт – еще один шаг в экспериментальном слиянии моды и футбольных бутс, которое в прошлом было замечено в футбольной линейке Balenciaga.

Уже сейчас авангардная модель Comme des Garçons x Nike Premier, которая стоит примерно $633, пользуется большой популярностью у покупателей на Dover Street Market. Вскоре кроссовки поступят в продажу по всему миру.

Ранее мы писали о кроксах на каблуке. Такую необычную обувь представил бренд Balenciaga. Кроме того, в продажу поступили кроксы на платформе и с шипами, которые модники моментально скупили.