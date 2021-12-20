Бути на підборах: чим здивувала нова колаборація Nike

Першу партію бутc уже розкупили, але незабаром вони надійдуть у продаж у всьому світі.

Японський бренд одягу, взуття й інших виробів класу "люкс" Comme des Garçons спільно з компанією Nike запускає в продаж колекцію чорних і білих футбольних бутсів на підборах, повідомляє Нypebae.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Модель CDG x Nike HO21 Premier була вперше представлена разом із іншими колекціями та спільною роботою Salomon (французький бренд із виробництва спортивних товарів) ще на показі жіночого одягу Comme des Garçons Fall/Winter 21 під назвою "Пейзаж тіней".

Креативна директорка Comme des Garçons Рей Кавакубо по-новому подивилася на футбольні бутси. Модель, яка надихнула японську дизайнерку, вперше була створена компанією Nikе ще у 1992 році та називалася Tiempo Premier. Кросівки виготовлені з гладкої стьобаної шкіри, а логотип Swoosh (символ виробника спортивного взуття й одягу Nike) додає контрасту з кожного боку. Ззаду, на п'яті – тиснення Nike. Фішка взуття – трисантиметровий підбор. Із традиційним футбольним взуттям модель ріднить характерний рядок і підошва із заклепками.

Цей переосмислений силует – ще один крок в експериментальному злитті моди та футбольних бутс, яке в минулому було помічено у футбольній лінійці Balenciaga.

Уже зараз авангардна модель Comme des Garçons x Nike Premier, яка коштує приблизно $633, має велику популярність у покупців на Dover Street Market. Незабаром кросівки надійдуть у продаж у всьому світі.

Раніше ми писали про крокси на підборах. Таке незвичайне взуття представив бренд Balenciaga. Крім того, у продаж надійшли крокси на платформі та з шипами, які модники миттєво скупили.