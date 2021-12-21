Рита Ора и Тайка Вайтити обручатся в Австралии

Звездная пара начала встречаться этой весной

Певица Рита Ора и оскароносный режиссер и сценарист Тайка Вайтити собираются обручится во время рождественского отпуска в Австралии. Об этом пишет The Sun.

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31-летняя британская певица Рита Ора и 46-летний режиссер Тайка Вайтити собираются провести свое первое Рождество вместе. И, если верить инсайдерам, именно тогда они и обручатся. Тем более, что родители Оры познакомились с режиссером и "одобрили" его.

Звездная пара встречается меньше года. Впервые слухи об их романе появились в марте 2021 года. Тогда они стали вместе появляться вместе на приемах.

[ + – ] Тайка Вайтити и Рита Ора Фото: Instagram ritaora [ + – ] Тайка Вайтити и Рита Ора Фото: Instagram ritaora

Друзья Риты рассказывают, что между ними "все серьезно" и она называет его "своим единственным". Так что помолвка, а там и свадьба – это лишь вопрос времени.

"Некоторые люди могут подумать, что события развиваются слишком быстро, но с той поры, как они начали встречаться – они ни разу не расставались", — рассказал источник, близкий к паре.

Рита познакомилась с Тайкой в Австралии еще в феврале 2021 года, когда снималась в шоу "Голос", в марте они начали тайно встречаться, впрочем, тайна недолго оставалась таковой.

Друзья пары говорят, что они влюблены друг в друга, а Вайтити даже подшучивает над Ритой, называя ее своей "женушкой" и обещая, что он станет ее "первым и последним мужем".

Рита, в свою очередь, рассказывает, что хотела бы сыграть свадьбу в хиппи-стиле в Калифорнии, а потом позвать всех друзей и знакомых на веселую вечеринку.

Напомним, Тайка Вайтити, обладатель "Оскара" за "лучший адаптированный сценарий" к фильму "Кролик Джоджо" ранее был женат на сценаристке Челси Уинстэнли. Они прожили в браке шесть лет, развелись в 2018 году и воспитывают двух дочерей — Те Хинекаху и Матева Киритапу.

У Риты Оры было несколько продолжительных романов, но ни один из них не закончился помолвкой. Она встречалась с диджеем Кэлвином Харрисом, звездой реалити-шоу Робом Кардашьяном, актером Эндрю Гарфилдом, автором песен Эндрю Ваттом и певцом Джеймсом Артуром.

Ее последние отношения перед встречей с Тайкой были с французо-греческим режиссером Роменом Гаврасом. Они расстались на Рождество в прошлом году.