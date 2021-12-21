Ріта Ора і Тайка Вайтіті побралися в Австралії

Зіркова пара почала зустрічатися цієї весни.

Співачка Ріта Ора та оскароносний режисер та сценарист Тайка Вайтіті збираються заручитися під час різдвяної відпустки в Австралії. Про це пише The Sun.

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31-річна британська співачка Ріта Ора та 46-річний режисер Тайка Вайтіті збираються провести своє перше Різдво разом. І, якщо вірити інсайдерам, саме тоді вони й заручаться. Тим паче, що батьки Ори познайомилися з режисером та "схвалили" його.

Зіркова пара зустрічається менше ніж рік. Вперше чутки про їхній роман з'явилися у березні 2021 року. Тоді вони стали разом з'являтися на прийомах.

[ + – ] Тайка Вайтіті та Ріта Ора Фото: Instagram ritaora [ + – ] Тайка Вайтіті та Ріта Ора Фото: Instagram ritaora

Друзі Ріти розповідають, що між ними "все серйозно" і вона називає його "своїм єдиним". Тож заручини, а там і весілля – це лише питання часу.

"Деякі люди можуть подумати, що події розвиваються надто швидко, але відтоді, як вони почали зустрічатися — вони жодного разу не розходилися", — розповіло джерело, близьке до пари.

Ріта познайомилася з Тайкою в Австралії ще в лютому 2021 року, коли знімалася в шоу "Голос", у березні вони почали таємно зустрічатися, проте таємниця недовго залишалася такою.

Друзі пари кажуть, що вони закохані одне в одного, а Вайтіті навіть жартує над Рітою, називаючи її своєю "жінкою" і обіцяючи, що він стане її "першим і останнім чоловіком".

Ріта, зі свого боку, розповідає, що хотіла б зіграти весілля у хіпі-стилі у Каліфорнії, а потім покликати всіх друзів та знайомих на веселу вечірку.

Нагадаємо, Тайка Вайтіті, володар "Оскара" за "кращий адаптований сценарій" до фільму "Кролик Джоджо" раніше був одружений із сценаристкою Челсі Уінстенлі. Вони прожили у шлюбі шість років, розлучилися у 2018 році та виховують двох дочок — Те Гінекаху та Матєва Кірітапу.

Ріта Ора мала кілька тривалих романів, але жоден з них не закінчився заручинами. Вона зустрічалася з діджеєм Келвіном Харрісом, зіркою реаліті-шоу Робом Кардаш'яном, актором Ендрю Гарфілдом, автором пісень Ендрю Ваттом та співаком Джеймсом Артуром.

Її останні стосунки перед зустріччю з Тайкою були із французо-грецьким режисером Роменом Гаврасом. Вони розійшлися на Різдво минулого року.