Барак Обама празднует Рождество с семьей на Гавайях

44-й президент США ежегодно отправляется на острова, чтобы провести время с женой и дочерьми

60-летнего Барака Обаму в черных плавках запечатлели во время его ежегодного отдыха на Гавайях. Каждое Рождество 44-й президент США проводит на своей исторической родине вместе с семьей. Ведь Обама родился в Гонолулу. Об этом пишет Daily Mail.

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Барака и Мишель во время катания на каяках и досках для серфинга сопровождали их дочери: 20-летняя Саша и 23-летняя Малия.

Напомним, Саша сейчас учится в Мичиганском университете, а Малия, которая этой весной окончила Гарвард, теперь работает в писательском проекте Amazon Дональда Гловера.

[ + – ] Отпуск семьи Обама на Гавайях

На Рождество семья Обамы каждый год прилетает на Гавайи. Исключением не стали и годы, когда Барак был президентом США.

В 2016 году он даже рассказывал в интервью, что 50-й штат является его "местом силы".

"Меня часто спрашивают, как мне удается оставаться спокойным, когда вокруг происходят все эти безумные вещи. А я им отвечаю, что родился на Гавайях и знаю, как это, купаться в океане во время шторма", — рассказывал Барак.

Пока неясно, где остановилась семья Обамы, но, вполне вероятно, что это имение Paradise Point Estates, которые они посещали каждый год с 2008 по 2011 год. Дом даже получил негласное прозвище "Зимний белый дом".

В доме пять спален и пять ванных комнат, тут имеется бассейн, водопад и собственный тренажерный зал. А еще отсюда рукой подать до живописного пляжа и водопадов.

Управляющий поместьем Гленн Вайнберг рассказывал изданию Business Insider, что Обама однажды написал в книге отзывов, что его семья и сотрудники "очень любят проводить время в Paradise Point" и ценят внимание, оказанное им.