Барак Обама святкує Різдво із сім'єю на Гаваях

44-й президент США щорічно вирушає на острови, щоб провести час із дружиною та дочками

60-річного Барака Обаму у чорних плавках зняли під час його щорічного відпочинку на Гаваях. Кожне Різдво 44-й президент США проводить на своїй історичній батьківщині разом із сім'єю. Адже Обама народився в Гонолулу. Про це пише Daily Mail.

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Барака та Мішель під час катання на каяках та дошках для серфінгу супроводжували їхні доньки: 20-річна Саша та 23-річна Малія.

Нагадаємо, Саша наразі навчається в університеті Мічигану, а Малія, яка цієї весни закінчила Гарвард, тепер працює в письменницькому проєкті Amazon Дональда Гловера.

[ + – ] Відпустка сім'ї Обами на Гаваях

На Різдво сім'я Обами щороку прилітає на Гаваї. Винятком не стали роки, коли Барак був президентом США.

У 2016 році він навіть розповідав в інтерв'ю, що 50-й штат є його "місцем сили".

"Мене часто запитують, як мені вдається залишатися спокійним, коли навколо відбуваються всі ці шалені речі. А я їм відповідаю, що народився на Гаваях і знаю, як це купатися в океані під час шторму", — розповідав Барак.

Поки незрозуміло, де зупинилася сім'я Обами, але цілком імовірно, що це маєток Paradise Point Estates, який вони відвідували щороку з 2008 до 2011 року. Будинок навіть отримав негласне прізвисько "Зимовий білий дім".

У будинку є п'ять спалень і п'ять ванних кімнат, тут є басейн, водоспад і власний тренажерний зал. А ще звідси рукою подати до мальовничого пляжу та водоспадів.

Керівник маєтку Гленн Вайнберг розповідав виданню Business Insider, що Обама одного разу написав у книзі відгуків, що його сім'я та співробітники "дуже люблять проводити час у Paradise Point" і цінують увагу до них.