Барак Обама празднует Рождество на Гавайях, катаясь на каяке

И журналисты уже отметили, что 44-й президент США находится в отличной физической форме

Пока в Вашингтоне бушуют страсти, а Дональд Трамп всячески демонстрирует, что не желает оставлять Белый дом, предыдущий президент, 69-летний Барак Обама проводит Рождество на Гавайях вместе с семьей. Об этом пишет Daily Mail.

Папарацци сфотографировали 44-го президента США вместе с его женой, Мишель Обама, во время морской прогулки на каяке.

Причем журналисты отметили, что Барак греб не так энергично, как его супруга, больше наслаждаясь пейзажами. Но зато он потом помог вытащить каяк на пляж, где к ним присоединился агент секретной службы, охраняющий чету.

Пара отдыхает в заливе Кайлуа, неподалеку от имения Plantation Estate, которое они часто арендовали во время отпуска Барака в его бытность президентом. Пара так любила это место, что имение даже прозвали "Зимним Белым домом".

[ + – ] Имение Plantation Estate

Напомним, книга мемуаров Барака Обамы побила рекорды продаж. Американский стартовый тираж "Земли обетованной" — три миллиона экземпляров. Издательство Penguin Random House в 2017 году заплатило Бараку Обаме аванс — 65 миллионов долларов. В эту сумму входит и аванс за книгу Мишель Обамы "Becoming. Моя история" — она была издана еще в 2018-м, переведена на многие языки и продана числом более 10 миллионов экземпляров.

В книге Барак Обама рассказывал о семейных проблемах, так, он признался, что был на грани развода с Мишель после рождения старшей дочери, а также описывал свой путь в Белый дом и жизнь в нем, а также встречи с политическими лидерами других стран, кроме прочих, свой первый визит в Россию.