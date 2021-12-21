Бархатный маникюр: почему новый тренд так популярен на новогодние праздники

Бархатный маникюр, особенно его "замшевая" разновидность, смотрится очень эффектно на ногтях, добавляя в образ праздничные нотки.

В преддверии новогодних праздников многие модницы ищут не только оригинальные и эксклюзивные наряды для грядущих вечеринок, но и присматриваются к последним тенденциям в маникюре, чтобы в буквальном смысле выглядеть потрясающе до кончиков ногтей. Бархатный маникюр – отличное решение для тех, кто хочет чего-то оригинального, интересного и весьма уместного.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Что такое бархатный маникюр

Бархат всегда символизировал роскошь и богатство, а в нарядах из этого материала щеголяли даже монархи. Приятная на ощупь ткань выглядит богато и в целом выглядит очень привлекательно. Поэтому неудивительно, что рано или поздно такая фактура появилась бы и в маникюре. Бархатным его называют из-за того, что в результате нанесения на ногти специального материала ногти выглядят, словно покрытые бархатом.

Для создания эффекта бархата на ногтях используется несколько разных материалов.

Бархатный песок

Бархатный песок представляет собой специальную пудру, которая внешне чем-то похожа на лестки, но имеет более приятную текстуру. В зависимости от фракции, она может напоминать мельчайший песок, плотную пудру, манку или мельчайший сахар.

Присыпав этим материалом невысохший лак, можно получить покрытие, похожее на бархат. Если же нанести песок на отдельные прорисованные участки, то тогда получаются объемные бархатные рисунки.

Тем, кто любит делать маникюр дома, опытные мастера рекомендуют покупать материал средней зернистости и светлых оттенков, который повторит цвет базового покрытия, придав ногтям бархатный эффект.

Разновидности бархатного песка

Белый полупрозрачный;

Цветной;

С блестками.

После нанесения песка на ногти их не нужно покрывать финишным слоем лака, если хотите сохранить неоднородную текстуру маникюра.

Флок

Флок (бархатная пудра, ворсовый порошок, пудровая пыльца) – это мелкие ворсинки из вискозы, шерсти или хлопка длиной до миллиметра. Он продается в баночках объемом от 2 до 20 граммов. Чем короче ворсинки, тем органичнее они смотрятся на ногтях и дольше носятся. Получить велюровый эффект можно и с помощью пудры для скрапбукинга из специализированных хенд-мэйд магазинов. Она еще мельче флока и выглядит на ноготках не менее привлекательно и аккуратно.

Главное при выборе флока – его цвет должен полностью соответствовать цвету базового покрытия, чтобы через некоторое время на ногтях не появились контрастные проплешины.

Мастера ногтевого сервиса для создания такого маникюра используют флокайдер – специальный аппарат, который создает электрическое поле, воздействующее на полярность частичек. Благодаря ему, ворсинки плотнее прилегают к поверхности ногтя и держатся значительно дольше "домашних" дизайнов.

Пушистый маникюр требует от мастера навыков и опыта, поскольку он довольно непрост в нанесении, зато дает абсолютный эффект бархата на ногтях. Носится он от 3 до 10 дней, после чего необходима корректировка или новое покрытие.

[ + – ] Бархатный маникюр в домашних условиях

Специальный лак

Третий метод и самый простой – использование специальных лаков для создания эффекта бархата на ногтях. Благодаря своей фактуре они позволяют получить желаемый эффект с минимальной затратой времени, денег и нервов. Высыхая, такое покрытие обеспечивает бархатистость ногтей и выглядит ничуть не хуже маникюра, сделанного с использованием более дорогих материалов.

Мастера рекомендуют наносить такой лак в два слоя, чтобы получить более рельефное покрытие.

[ + – ] ДЛя того, чтобы получить более фактурное покрытие, лак лучше нанести в два слоя

Какой бы вариант бархатного маникюра вы не выбрали, помните, что он не предусмотрен для длительной носки, а вот для праздников – в самый раз. Особенно это касается маникюра, сделанного с помощью флока.

Напомним лучшие идеи для новогоднего маникюра.