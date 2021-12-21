Оксамитовий манікюр: чому новий тренд такий популярний на новорічні свята

Оксамитовий манікюр, особливо його "замшевий" різновид, виглядає дуже ефектно на нігтях, додаючи в образ святкові нотки.

Напередодні новорічних свят багато модниць шукають не тільки оригінальне та ексклюзивне вбрання для майбутніх вечірок, але й придивляються до останніх тенденцій у манікюрі, щоб у буквальному сенсі виглядати приголомшливо до кінчиків нігтів. Оксамитовий манікюр — чудове рішення для тих, хто хоче чогось оригінального, цікавого та доречного.

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Що таке оксамитовий манікюр

Оксамит завжди символізував розкіш і багатство, а нарядами з цього матеріалу хизувалися навіть монархи. Приємна на дотик тканина виглядає багато і виглядає дуже привабливо. Тому не дивно, що рано чи пізно така фактура з'явилася б у манікюрі. Оксамитовим його називають через те, що в результаті нанесення на нігті спеціального матеріалу нігті виглядають, наче вкриті оксамитом.

Для створення ефекту оксамиту на нігтях використовують кілька різних матеріалів.

Оксамитовий пісок

Оксамитовий пісок є спеціальною пудрою, яка зовні чимось схожа на блискітки, але має приємнішу текстуру. Залежно від фракції, вона може нагадувати дрібний пісок, щільну пудру, манку або дрібний цукор.

Присипавши цим матеріалом невисохлий лак, можна отримати покриття, схоже на оксамит. Якщо ж нанести пісок на окремі промальовані ділянки, то виходять об'ємні оксамитові малюнки.

Тим, хто любить робити манікюр удома, досвідчені майстри рекомендують купувати матеріал середньої зернистості та світлих відтінків, який повторить колір базового покриття, надавши нігтям оксамитовий ефект.

Різновиди оксамитового піску

Білий напівпрозорий;

Кольоровий;

З блискітками.

Після нанесення піску на нігті, їх не потрібно покривати фінішним шаром лаку, якщо хочете зберегти неоднорідну текстуру манікюру.

Флок

Флок (оксамитова пудра, ворсовий порошок, пудровий пилок) – це дрібні ворсинки з віскози, шерсті або бавовни довжиною до міліметра. Він продається у баночках обсягом від 2 до 20 грамів. Чим коротше ворсинки, тим органічніше вони виглядають на нігтях і довше носяться. Отримати велюровий ефект можна і за допомогою пудри для скрапбукінгу зі спеціалізованих хенд-мейд магазинів. Вона ще дрібніша за флок і виглядає на нігтиках не менш привабливо і акуратно.

Головне при виборі флоку – його колір повинен повністю відповідати кольору базового покриття, щоб через деякий час на нігтях не з'явилися контрастні лисиці.

Майстри нігтьового сервісу для створення такого манікюру використовують флокайдер – спеціальний апарат, який створює електричне поле, що впливає на полярність частинок. Завдяки йому, ворсинки щільніше прилягають до поверхні нігтя і тримаються значно довше за "домашні" дизайни.

Пухнастий манікюр вимагає від майстра навичок та досвіду, оскільки він досить непростий у нанесенні, зате дає абсолютний ефект оксамиту на нігтях. Носиться він від 3 до 10 днів, після чого необхідне коригування або нове покриття.

[ + – ] Оксамитовий манікюр у домашніх умовах

Спеціальний лак

Третій метод і найпростіший – використання спеціальних лаків для створення ефекту оксамиту на нігтях. Завдяки своїй фактурі вони дозволяють отримати бажаний ефект із мінімальною витратою часу, грошей та нервів. Висихаючи, таке покриття забезпечує оксамитовість нігтів і виглядає нітрохи не гірше за манікюр, зроблений з використанням дорожчих матеріалів.

Майстри рекомендують наносити такий лак у два шари, щоб отримати рельєфніше покриття.

[ + – ] Для того, щоб отримати фактурніше покриття, лак краще нанести у два шари.

Який би варіант оксамитового манікюру ви не вибрали, пам'ятайте, що він не передбачений для тривалого носіння, а ось для свят – якраз. Особливо це стосується манікюру, зробленого флоком.

Нагадаємо найкращі ідеї для новорічного манікюру.