Сбежавшая жена шейха Дубая в результате развода получит от него 554 млн фунтов стерлингов

Изначально адвокаты принцессы Хайи требовали от шейха почти 1,5 млрд фунтов стерлингов, аппелируя тем, что значительная часть этой суммы уйдет на обеспечение безопасности их клиентки и ее детей похищения и убийства.

Принцесса Хайя бинт Хусейн, теперь уже бывшая жена шейха Дубая Мохаммеда Аль Мактума, после развода не останется с пустыми руками, пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

В рамках крупнейшего в Великобритании урегулирования развода Высокий суд Лондона обязал шейха выплатить бывшей супруге и детям 554 миллиона фунтов стерлингов. Из них принцесса получит единовременную выплату в размере 251 млн фунтов, причем основная часть этой суммы будет покрывать расходы на безопасность принцессы и двух детей, которых она родила в браке с шейхом, – 14-летней Джалилы и 9-летнего Заида, а также на защиту их от похищения.

Шейх также должен предоставить своим детям банковскую гарантию на 290 млн фунтов стерлингов, подкрепляющую ежегодную выплату алиментов в размере 11 млн фунтов стерлингов, а также текущие расходы на безопасность для них в размере 3 млн фунтов стерлингов, образование и 9,6 млн фунтов – в счет задолженности по содержанию.

Во время судебного процесса принцесса Хайя призналась, что заплатила 7 млн фунтов стерлингов "шантажистам" из числа ее охранников, чтобы сохранить в секрете ее роман с британским телохранителем Расселом Флауэрсом, который, как оказалось, и привел к распаду ее брака. Деньги на выплату трем охранникам она сняла со счета своей дочери. Это выяснилось в ходе перекрестного допроса принцессы адвокатами шейха. По словам женщины, она планировала вернуть их, но не успела.

[ + – ] Мохаммед Аль Мактум и принцесса Хайя были в браке 16 лет Фото: Herve Jaubert/Twitter

Флауэрс, служивший пять лет в Королевском полку принцессы Уэльской, начал работать на Хайю на постоянной основе в 2016 году и сопровождал ее во многих зарубежных поездках. Роман охранника и принцессы начался после того, как Флауэрс был назначен к ней в поместье Дэлхэм-Холл в Саффолке.

Эти отношения положили конец 16-летнему браку принцессы и привели к тому, что она бежала из Дубая в страхе за свою жизнь после того, как в ее спальне оставили заряженное ружье и ей сказали, что вертолет приземлится в королевском дворце и доставит ее в тюрьму.

Зачитывая приговор на 73 страницах, судья Мур заявил, что для принцессы и ее детей существует "явный и постоянный риск", а шейх Мохаммед является "главной угрозой для нее".

"Будет оставаться явный и существующий риск для Ее Королевского Высочества на оставшуюся часть ее жизни, будь то от Его Святейшества (ее бывшего) или просто обычных террористических и других угроз, с которыми сталкивается принцесса в ее положении", – говорится в документе.

Сумма в 554 млн фунтов, присужденная судьей Муром в отделении по семейным делам Высокого суда, затмевает предыдущую самую высокую выплату в 450 млн фунтов, сделанную в 2016 году бывшей жене российского олигарха Фархада Ахмедова.

Хоть эти деньги и позволят принцессе и дальше жить роскошной жизнью, которой она наслаждалась как вторая из шести жен шейха, это на 900 млн фунтов меньше, чем первоначально требовали ее адвокаты. Защита утверждала, что огромная сумма была необходима, чтобы уберечь ее и детей от ее бывшего мужа, который на предыдущем судебном заседании был признан виновным в насильственном похищении двух своих дочерей после того, как они попытались бежать из Дубая.

Хайя бинт аль-Хусейн, дочь бывшего короля Иордании Хусейна и сводная сестра короля Иордании Абдаллы II. Она была самой публичной из жен шейха, сопровождая его на мероприятиях и в зарубежных поездках.

Шейх Мохаммед – близкий друг королевы Елизаветы II из-за их взаимной любви к скачкам. Он позиционирует себя "лидером, отцом, поэтом и рыцарем". Эмир Дубая – потомок династии аль-Мактум, которая правит Дубаем с XIX века, третий из четырех сыновей первого эмира Дубая Рашида бен Саида аль-Мактума. Последний стоял у истоков основания Объединенных Арабских Эмиратов, провозгласивших в 1971 году независимость от протектората Великобритании.

[ + – ] Эмир Дубая дружит с британской королевой Фото: Getty Images

О его крутом нраве ходят легенды. Чего только стоит история похищения его дочери Латифы, которая хотела бежать США, но была схвачена в нейтральных водах и доставлена Дубай.