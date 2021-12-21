Дружина-втікачка шейха Дубая в результаті розлучення отримає від нього 554 млн фунтів стерлінгів

Спочатку адвокати принцеси Хаї вимагали від шейха майже 1,5 млрд фунтів стерлінгів, апелюючи тим, що значна частина цієї суми піде на гарантування безпеки їхньої клієнтки та її дітей від викрадення та вбивства.

Принцеса Хая бінт Хусейн, тепер уже колишня дружина шейха Дубая Мохаммеда Аль Мактума, після розлучення не залишиться з порожніми руками, пише Daily Mail.

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У межах найбільшого у Великій Британії врегулювання розлучення Високий суд Лондона зобов'язав шейха виплатити колишній дружині та дітям 554 мільйони фунтів стерлінгів. З них принцеса отримає одноразову виплату в розмірі 251 млн фунтів, причому основна частина цієї суми покриватиме витрати на безпеку принцеси та двох дітей, яких вона народила у шлюбі з шейхом, – 14-річної Джаліли та 9-річного Заїда, а також на захист їх від викрадення.

Шейх також має надати своїм дітям банківську гарантію на 290 млн фунтів стерлінгів, що підкріплює щорічну виплату аліментів у розмірі 11 млн фунтів стерлінгів, а також поточні витрати на безпеку для них у розмірі 3 млн фунтів стерлінгів, освіту та 9,6 млн фунтів – на рахунок заборгованості за утримання.

Під час судового процесу принцеса Хая зізналася, що заплатила 7 млн фунтів стерлінгів "шантажистам" з-поміж її охоронців, щоб зберегти в секреті її роман з британським охоронцем Расселом Флаверсом, який, як виявилося, і призвів до розпаду її шлюбу. Гроші на виплату трьом охоронцям вона зняла з рахунку доньки. Це з'ясувалося під час перехресного допиту принцеси адвокатами шейха. За словами жінки, вона планувала повернути їх, але не встигла.

[ + – ] Мохаммед Аль Мактум та принцеса Хая були у шлюбі 16 років Фото: Herve Jaubert/Twitter

Флаерс, який служив п'ять років у Королівському полку принцеси Уельської, почав працювати на Хаєю на постійній основі у 2016 році та супроводжував її в багатьох закордонних поїздках. Роман охоронця і принцеси почався після того, як Флаверс був призначений до неї в маєтку Делхем-Холл у Саффолку.

Ці стосунки поклали край 16-річному шлюбу принцеси і призвели до того, що вона бігла з Дубая в страху за своє життя після того, як у її спальні залишили заряджену рушницю і їй сказали, що гелікоптер приземлиться в королівському палаці і доставить її до в'язниці.

Зачитуючи вирок на 73 сторінках, суддя Мур заявив, що для принцеси та її дітей існує "явний та постійний ризик", а шейх Мохаммед є "головною загрозою для неї".

"Буде залишатися явний і наявний ризик для Її Королівської Високості на частину її життя, що залишилася, чи то від Його Святості (її колишнього), чи просто звичайних терористичних та інших загроз, з якими стикається принцеса в її становищі", – йдеться в документі.

Сума в 554 млн фунтів, присуджена суддею Муром у відділенні у сімейних справах Високого суду, затьмарює попередню найвищу виплату 450 млн фунтів, зроблену у 2016 році колишній дружині російського олігарха Фархада Ахмедова.

Хоч ці гроші й дозволять принцесі й надалі жити розкішним життям, яким вона насолоджувалась як друга з шести дружин шейха, це на 900 млн фунтів менше, ніж спочатку вимагали її адвокати. Захист стверджував, що величезна сума була потрібна, щоб уберегти її та дітей від її колишнього чоловіка, який на попередньому судовому засіданні був визнаний винним у насильницькому викраденні двох своїх дочок після того, як вони спробували втекти з Дубая.

Хая бінт аль-Хусейн, дочка колишнього короля Йорданії Хусейна та зведена сестра короля Йорданії Абдалли II. Вона була найпублічнішою з дружин шейха, супроводжуючи його на заходах та в закордонних поїздках.

Шейх Мохаммед – близький друг королеви Єлизавети II через їхню взаємну любов до стрибків. Він позиціює себе "лідером, батьком, поетом та лицарем". Емір Дубая — нащадок династії аль-Мактум, яка править Дубаєм з XIX століття, третій із чотирьох синів першого еміра Дубая Рашида бен Саїда аль-Мактума. Останній стояв біля витоків заснування Об'єднаних Арабських Еміратів, які проголосили 1971 року незалежність від протекторату Великобританії.

[ + – ] Емір Дубая товаришує з британською королевою Фото: Getty Images

Про його круту вдачу ходять легенди. Чого тільки варта історія викрадення його дочки Латіфи, яка хотіла втекти до США, але була схоплена в нейтральних водах і доставлена в Дубай.