Шведская принцесса Мадлен повторила рождественский образ Кейт Миддлтон

Мадлен выбирала елку в клетчатой юбке и черном свитере, полностью повторив наряд герцогини Кембриджской 2018 года

Кейт Миддлтон уже давно стала иконой стиля, и ее наряды копируют модницы по всему миру. Но пока представители других королевских домов пока не копировали его открыто. В этом году первой стала шведская принцесса Мадлен. Об этом пишет Daily Mail.

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Самая младшая из детей шведского короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии приняла участие в ежегодном традиционном выборе рождественских елок для Королевского дворца в Стокгольме.

Фото: Allt om Kungligt

[ + – ] Принцесса Мадлен с семьей в Стокгольме Фото: Allt om Kungligt

Мадлен сопровождали ее муж, американский и британский бизнесмен Кристофер О'Нилл и ее четверо детей.

Мадлен появилась в черном свитере, клетчатой макси-юбке и черных сапогах. Образ она дополнила простыми ювелирными украшениями. Этот образ шведской принцессы почти дословно цитировал уже ставший культовым рождественский наряд Кейт Миддлтон 2018 года.

Тогда герцогиня Кембриджская посетила рождественскую вечеринку в честь семей военных в Кенсингтонском дворце в похожем наряде. Она надевала юбку из красной шотландки от дизайнера Эмилии Викстед, кардиган на пуговицах и черные замшевые сапоги. Образ получился ярким и очень рождественским, так что подобные юбки были немедленно раскуплены.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская и принц Уильям в 2018 году Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Мадлен сейчас живет с семьей во Флориде, США и иногда в Лондоне. У нее с мужем трое детей – Леонор Лилиан Мария (2014), Николас Пауль Густав (2015) и Адриенна Юсефина Алиса (2018).

В октябре 2019 года стало известно, что дети принцессы Мадлен лишены титулов Их Королевских Высочеств и больше не имеют прав на шведский престол. Впрочем Мадлен приветствовала это решение и заявила, что они с Кристофером уверены: у детей теперь больше возможностей прожить свои собственные жизни независимо от правил и ограничений королевского двора.