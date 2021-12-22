Шведская принцесса Мадлен повторила рождественский образ Кейт Миддлтон
Мадлен выбирала елку в клетчатой юбке и черном свитере, полностью повторив наряд герцогини Кембриджской 2018 года
Кейт Миддлтон уже давно стала иконой стиля, и ее наряды копируют модницы по всему миру. Но пока представители других королевских домов пока не копировали его открыто. В этом году первой стала шведская принцесса Мадлен. Об этом пишет Daily Mail.
Самая младшая из детей шведского короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии приняла участие в ежегодном традиционном выборе рождественских елок для Королевского дворца в Стокгольме.
Мадлен сопровождали ее муж, американский и британский бизнесмен Кристофер О'Нилл и ее четверо детей.
Мадлен появилась в черном свитере, клетчатой макси-юбке и черных сапогах. Образ она дополнила простыми ювелирными украшениями. Этот образ шведской принцессы почти дословно цитировал уже ставший культовым рождественский наряд Кейт Миддлтон 2018 года.
Тогда герцогиня Кембриджская посетила рождественскую вечеринку в честь семей военных в Кенсингтонском дворце в похожем наряде. Она надевала юбку из красной шотландки от дизайнера Эмилии Викстед, кардиган на пуговицах и черные замшевые сапоги. Образ получился ярким и очень рождественским, так что подобные юбки были немедленно раскуплены.
Напомним, принцесса Мадлен сейчас живет с семьей во Флориде, США и иногда в Лондоне. У нее с мужем трое детей – Леонор Лилиан Мария (2014), Николас Пауль Густав (2015) и Адриенна Юсефина Алиса (2018).
В октябре 2019 года стало известно, что дети принцессы Мадлен лишены титулов Их Королевских Высочеств и больше не имеют прав на шведский престол. Впрочем Мадлен приветствовала это решение и заявила, что они с Кристофером уверены: у детей теперь больше возможностей прожить свои собственные жизни независимо от правил и ограничений королевского двора.